Um duo improvável que convida à meditação

Num tempo inédito como aquele em que vivemos hoje, em que os medos e as incertezas ameaçam mais do que nunca a saúde mental, a meditação é um dos escapes à ansiedade, e uma das estratégias que está a ganhar cada vez mais protagonismo, até no meio digital. Através de plataformas como o Youtube ou Spotify, há programas de meditação com distintas durações e intuitos.

Dois nomes sonantes, muito embora em áreas distintas, Deepak Chopra e J Balvin juntam-se para criar um programa de meditação narrado a duas vozes, e que dura 21 dias. Deepak Chopra, especialista em desenvolvimento pessoal e um pioneiro da medicina holística, desenvolveu o programa de Meditação de 21 Dias em 2013, fruto de uma colaboração com a apresentadora Oprah Winfrey. Hoje existem 17 programas diferentes com downloads na ordem dos milhões.

O programa de 21 dias Renew Yourself: Body, Mind & Spirit é bilingue, está disponível em inglês e em espanhol em Choprameditation.com. Este programa encoraja os participantes a ir além das suas crenças e padrões antigos, começando com uma história contada por J Balvin, seguindo-se de uma sessão de meditação com Chopra. No total, são 20 minutos que prometem tornar os dias mais relaxantes e tranquilos. O programa é gratuito durante 21 dias e, no final, os ouvintes podem adquirir a meditação para terem acesso contínuo a Chopra e J Balvin.

Segundo este médico, refere a Forbes, o mundo está a experimentar duas pandemias em simultâneo. "Uma de stress e pânico, e a outra - uma pandemia económica." Para Balvin, e também de acordo com a Forbes, "a meditação é uma das muitas formas de lidar com a minha saúde mental" admitindo mesmo que a meditação o salvou. "Para mim, pode ser um dos primeiros passos fundamentais para alcançar o bem-estar mental e espiritual".