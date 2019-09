O homem sonha, a obra nasce e a aventura começa. A Europa e os EUA aderiram, na última década, à moda dos carros de maiores dimensões, muito graças aos chamados SUV. Estima-se que, em 2020, metade dos carros vendidos nos EUA irá ser ao estilo SUV, ou seja, grandes e com alguma altura ao solo, o que, teoricamente, lhes permite aventurarem-se por terrenos mais agrestes. Numa altura em que cada vez mais pessoas vivem nas cidades, os carros grandes e prontos para (quase) tudo nunca estiveram tanto na moda. Daí que todos os anos surjam cativantes novos conceitos de veículos ao estilo jipe ou SUV. Este ano não é exceção. No Salão de Genebra, que decorreu no início de março, algumas das soluções mais interessantes no reino dos protótipos apresentados foram veículos de grandes dimensões, prontos para serem as novas paixões dos aventureiros. Aqui ficam alguns dos destaques mais surpreendentes.



Golden Sahara II, o protótipo restaurado

O Salão de Genebra, além de apresentar uma visão para o futuro, recordou algumas soluções peculiares do passado. Exemplo disso é este Golden Sahara II: um modelo emblemático dos anos 50 e 60, agora restaurado e apresentado pela Goodyear, e que é também um dos primeiros protótipos de veículos autónomos da história automóvel. Além de ter suspensão subida e estar preparado para todo o tipo de terrenos, tinha uns impressionantes pneus transparentes que se iluminavam, feitos por medida pela Goodyear e que foram agora recriados. O modelo apareceu em vários filmes e foi desenvolvido pelo lendário designer de automóveis Jim Street, na época em que a exploração espacial estava ao rubro, e testa várias tecnologias inspiradas na aviação, incluindo um sistema de travagem automática e que detetava objetos na trajetória do automóvel. O mais espetacular nesta restauração feita pela Goodyear são mesmo os pneus, que usam Neothane, uma forma translúcida de borracha sintética.

Golden Sahara II

Os pneus transparentes do Golden Sahara II se iluminam. Foram feitos por medida pela Goodyear

O modelo emblemático dos anos 50 e 60, agora restaurado, é também um dos primeiros protótipos de veículos autónomos da história automóvel

Aston Martin, versão All Terrain

A marca britânica que equipa James Bond apresentou um novo veículo ao estilo SUV, o entusiasmante protótipo Lagonda All Terrain, que deve chegar em 2022. Além de ser movido a eletricidade, já a pensar no facto do próximo filme de 007 ir ter, pela primeira vez, um Aston Martin, testa várias tecnologias no interior. A Aston Martin tenta mostrar que consegue criar produtos de luxo e elegância ímpar 100% elétricos, bem como soluções de condução autónoma, sem intervenção do condutor. A inspiração no design do All Terrain vem do Concorde, o lendário avião francês. O interior é inspirado nas limousines, com a inclusão de pele e de madeira em abundância. Os números prometem. A Aston Martin diz que o seu modelo terá 600 km de autonomia elétrica e tempos de carregamentos de 15 minutos.

Aston Martin, versão All Terrain

A inspiração no design do All Terrain vem do Concorde, o lendário avião francês

O interior é inspirado nas limousines, com a inclusão de pele e de madeira

Subaru Viziv, adrenalina japonesa

Não é a marca mais conhecida em Portugal, mas vende bem nos EUA e no Japão. A Subaru foi um dos destaques do Salão de Genebra, levando um protótipo arrojado e surpreendente, o Subaru Viziv Adrenaline. O visual aposta num veículo com calças arregaçadas, que é o mesmo que dizer que está distante do solo para poder passar por todo o lado. No entanto, tem um ar coupé elegante que tenta mostrar os próximos capítulos a nível de design para a marca japonesa. O modelo não terá retrovisores (substituídos por câmaras) e "incentiva o condutor a conduzir livremente pela mãe natureza", garante a Subaru. E, pelo aspeto agressivo e desportivo, nós acreditamos.

Subaru Viziv Adrenaline

O modelo não terá retrovisores, estes foram substituídos por câmaras

O Subaru Viziv Adrenaline tem um ar coupé elegante

Ferox Azaris, o todo-o-terreno do futuro

Nasceu na Austrália, tal como a Tesla, e é uma empresa de tecnologia que produz carros. Denomina-se Ferox e foi uma das surpresas de Genebra. A empresa imagina o veículo todo-o-terreno do futuro com seis rodas e um ar de carro de ralis mais leve e ligeiro. O modelo é o Azaris e é um protótipo espetacular que usa uma bomba hidráulica para transmitir força às rodas traseiras num sistema que pode ter um motor a combustão ou um motor elétrico. O modelo usa o mesmo sistema usado no Mars Rover, o veículo feito para andar na superfície marciana e será melhor do que qualquer jipe atual a passar por todo o tipo de terrenos. Curiosamente, várias das suas peças foram concebidas para poderem ser construídas numa impressora 3D.

Ferox Azaris

O protótipo usa uma bomba hidráulica para transmitir força às rodas traseiras num sistema que pode ter um motor a combustão ou um motor elétrico

Alfa Romeo Tonale, os italianaos nos elétricos

Design arrojado e apaixonante é a imagem de marca da italiana Alfa Romeo. Daí que o seu primeiro protótipo plug-in híbrido seja este bravíssimo Tonale, um SUV que respira beleza por todos os "poros". O seu nome é inspirado numa passagem de montanha do norte de Itália, tal como já tinha acontecido com outro SUV, o Stelvio. O visual distintivo, de acordo com a Alfa Romeo, projeta a marca para o futuro com uma combinação bem medida de tradicionalismo com o vanguardismo inerente a uma nova era de mobilidade. Cada pormenor, acrescenta ainda a Alfa, foi desenhado a pensar nas necessidades do condutor, procurando combinar ergonomia, funcionalidade, materiais de topo e dinamismo. A alimentá-lo, inicialmente deverá estar um motor híbrido com autonomia elétrica de 50 km.

Alfa Romeo Tonale

O Tonale é o primeiro protótipo plug-in híbrido da Alfa Romeo

Cada pormenor foi desenhado a pensar nas necessidades do condutor, procurando combinar ergonomia, funcionalidade, materiais de topo e dinamismo

Nissan IMQ, o próximo Qashqai

Quando lançou o seu primeiro SUV, o Qashqai, em 2007, esta marca japonesa conseguiu dar início a uma moda que se tornou global e que dura até aos dias de hoje. A Nissan tenta inovar novamente e, para isso, mostrou em Genebra este Nissan IMQ que será o próximo crossover e que a marca espera lhe traga um novo campeão de vendas. A estética é arrojada e não faltam portas laterais a abrir ao estilo carruagem real (os Rolls Royce usam a mesma solução). Uma das novidades é o sistema e-Power que promete trazer ganhos para o todo-o-terreno e para a eficiência energética. Usa o motor a gasolina apenas como gerador de energia para a bateria e é o motor elétrico que dá potência às rodas. O IWQ tem 340 cv e um sistema de tração integral pronto para tudo.

Nissan IMQ

A estética é arrojada e não faltam portas laterais a abrir ao estilo carruagem real