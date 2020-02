Novo concessionário da Bugatti em Paris não está aberto ao público

Para testar um Bugatti terá que viajar até Molsheim, ao castelo Saint-Jean Foto: D.R.

O novo concessionário da marca não está aberto ao público

A Bugatti sempre foi sinónimo de luxo, algo que foi acentuado nos anos mais recentes da fabricante francesa, sobretudo com o lançamento doe, mais tarde, do(e todas as suas variantes). Será, por isso, de esperar que os concessionários da marca da Alsácia sejam lugares únicos e de enorme requinte, quase como se de pequenos museus da marca se tratassem.O exemplo mais recente disso é o concessionário que a Bugatti abriu em Paris, mas que não está aberto ao público. Sim, isso mesmo! Este espaço da marca em Paris tem como objetivo vender entre duas a três unidades por ano.Para lá entrar é necessário marcar a visita com antecedência, para que possa ver de perto os cantos de um dos stands mais prestigiados do mundo. Mas não pense que vai encontrar muitas coisas em comum com osmais convencionais. Aqui não se falam de preços nem de facilidades de pagamento, muito menos se marcam "test drives", até porque o Chiron que está em exposição neste espaço já está vendido.Para testar um Bugatti terá que viajar até, ao(ver galeria), a casa pessoal de Ettore Bugatti, comprada e restaurada pelo. É lá que são recebidos os potenciais clientes da marca, que podem passar várias horas a criar o Chiron dos seus sonhos!Com este novo concessionário de Paris a Bugatti passa a contar com 35 espaços oficiais em todo o mundo, sendo que só existem quatro países com mais do que um "stand" da marca: nos Estados Unidos existem 14 concessionários da Bugatti, na Alemanha existem quatro, na Suíça três e no Canadá dois.