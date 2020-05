Não há Jeep Wrangler mais luxuoso do que este!

O Jeep Wrangler é um dos automóveis mais icónicos do planeta e um verdadeiro objecto de culto para os norte-americanos. Contudo, a sua popularidade há muito que vai além das fronteiras da terra do Tio Sam e isso fez com que empresas de todo o mundo tentassem a sua própria abordagem a um modelo cujas raízes nos remetem para o Jeep Willys usado na Segunda Guerra Mundial.



A mais recente versão do Wrangler chega-nos de terras de Sua Majestade, pela mão da Sterling Automotive. Denominada Wrangler JL Launch Edition, esta é, muito provavelmente, a versão mais luxuosa que se pode comprar do Jeep Wrangler e é animada pelo conhecido motor 2.2 turbodiesel de 200 cv, associado a uma caixa automática de oito velocidades.

Sterling Automotive Wrangler JL Launch Edition Foto: D.R.





O foco deste preparador do Reino Unido incidiu na estética, pelo que o motor a suspensão não foram mexidos. Destacam-se apenas os pneus todo-o-terreno Davanti Terratoura e as jantes de 17 polegadas Pro Comp.

Depois de um olhar mais atento sobre a carroçaria, notamos uma nova grelha dianteira, com a tradicional grelha de filamentos verticais da Jeep a ser trocada por uma de fabrico próprio da Sterling, cavas das rodas mais pronunciadas e pára-choques e capas dos espelhos na mesma cor da carroçaria.

Dentro do habitáculo o destaque vai para o novo revestimento em couro dos bancos, do punho da caixa de velocidades e do apoio de braços central, isto já para não falar dos apontamentos que encontramos no tablier e nos painéis laterais das portas.

O punho da caixa de velocidades Foto: D.R.



O Jeep Wrangler de três portas com esta especificação da Sterling já está disponível no Reino Unido por 52.995 libras, o equivalente a 60 mil euros.