Michael Fassbender: a estrela de Hollywood que adora as 24 Horas de Le Mans

Nascido na Alemanha mas criado na Irlanda, Michael Fassbender é um nome incontornável em Hollywood, quer seja pelo seu papel de Magneto nos filmes da saga X-Men, por ter sido Steve Jobs no filme com o mesmo nome ou pela sua arrepiante prestação em 12 Anos Escravo. Mas aquilo que poucos sabem é que o actor de 42 anos, que soma duas nomeações para os Óscares, faz parte de um restrito grupo de atores apaixonados por automóveis que se tornaram pilotos.



A somar aos vários papéis no cinema, Fassbender passou a piloto da Ferrari. Mas ao contrário do que por norma acontece, fê-lo na vida real, assumindo-se como um dos pilotos da marca de Maranello na Ferrari Challenge norte-americana.

Depois de completar o programa de treinos da marca italiana, denominado "Ferrari Corso Pilota", Fassbender fez a sua estreia nas pistas em 2017, ao volante de um 488 Challenge. Para o actor irlandês, foi o concretizar de um sonho: "Desde muito pequeno idolatrava a Ferrari e em particular o seu campeão Michael Schumacher, pelo que correr agora na Ferrari Challenge traz esse círculo de sonhos de volta", disse.

Michael Fassbender

O Ferrari 488 Challenge de Fassbender está avaliado em mais de 300 mil euros e conta com um motor V8 de 3.9 litros que produz 670 cv de potência. O ator, que vive em Lisboa, escolheu decorá-lo com as cores da North American Racing Team, branco e azul, e com o número 133, justificando, em declarações à revista The Hollywood Reporter, que "o três é o meu número da sorte".

Michael Fassbender

Ainda assim, a sorte tem tido um papel muito pouco relevante na ainda curta carreira de piloto de Fassbender, que acabou por vencer a primeira de seis corridas da temporada de 2018 da Ferrari Challenge, em Daytona. No total, Fassbender correu em onze corridas com a Ferrari e somou uma vitória e cinco pódios, um registo muito positivo para alguém que acaba de fazer a sua estreia na competição. Mas esta ingressão de Fassbender pelo mundo das corridas da marca italiana foi só o início da viagem, é que o próximo passo pode definir, por completo, a sua carreira como piloto. Fassbender quer ser o terceiro ator a participar nas míticas 24 Horas de Le Mans, depois de Paul Newman e Patrick Dempsey, e pode consegui-lo já na edição de 2020.

Michael Fassbender

O anúncio foi feito pela própria Porsche, que divulgou um trailer que antecipa uma série de vídeos documentais que vai acompanhar a viagem de Fassbender até à corrida de resistência francesa. Conseguir um lugar na equipa da Porsche para Le Mans é um desafio duro, mas Fassbender vai fazer tudo o que estiver ao seu alcance para cumprir este seu sonho. Isso ficará bem visível durante esta série, que vai mostrar ao mundo o quão difícil é chegar a Le Mans.

O carro de Michael Fassbender

Atualmente, Michael Fassbender está a correr na Porsche Super Sports Cup, na Alemanha, com um 911 GT3 Cup da Manthey Racing Team. Resta agora saber se conseguirá cumprir o sonho de competir na mítica prova francesa.