Love cars, os melhores automóveis para dar uma volta

Estamos no limiar de uma nova era. A condução autónoma será uma realidade em breve, e nessa altura os automóveis vão abrir toda uma série de possibilidades no que toca a "entretenimento" a bordo, mas pode ser que percam também algum do sex appeal que levou milhares de crianças a terem sido concebidas no banco de trás. Os ingleses (ou serão os americanos?) até têm uma piada sobre isso: "Kids in the backseat may cause accidents...but accidents in the backseat may cause kids.".

A verdade é que existe qualquer coisa num carro que o torna num brinquedo sexual mais excitante que a maioria dos brinquedos sexuais, embora existam alguns cuidados a ter na hora de escolher um love car – e nem tudo gira à volta do espaço disponível. Por exemplo, convém que tenham vidros escurecidos, sobretudo para quem é menos exibicionista. Um bom sistema de som também é importante, porque a música ajuda a criar o ambiente. Idem para um bom ar condicionado – afinal, as coisas vão aquecer – e, dependendo da altura do ano, os bancos aquecidos também não estão nada mal pensados. Ainda assim, o maior cuidado a observar é este: se fizerem sexo, não conduzam. É uma má ideia, acreditem!

Para o ajudar a escolher o seu love car, aqui fica a nossa lista dos automóveis mais sexy do mercado:



Mercedes Classe G - Mesmo no ponto

Comecemos pelo famoso "G Wagon" da Mercedes. Um verdadeiro todo o terreno, um genuíno automóvel de luxo, recheado de conforto e requinte. Duro e forte para chegar a todo o lado, suave e requintado para que a viagem se faça com todo o "carinho". É o veículo certo para partir à aventura, em busca dos spots mais desejados e quando, na Mercedes, dizem que o "G" é abreviatura de Geländewagen, ou veículo de todo o terreno, só podem estar enganados…

Preço: a partir de 163 000 euros



Mercedes Classe G

Mercedes Classe G







Ferrari GTC4Lusso – Fast and Furious

Digam o que disserem, não existe automóvel mais sexy que um desportivo, e não há desportivo mais sexy do que um Ferrari. Ponto final. Parágrafo.

A grande maioria dos desportivos sofre, no entanto, de um "pequeno" problema para o tema em questão: são excelentes para arranjar companhia, mas vêm com dois lugares muito ergonómicos que permitem poucos prazeres além dos automobilísticos. Um mal que este Lusso, de alguma forma, compensa: como é actualmente o único Ferrari de quatro lugares permite mais algum espaço de manobra(s). Já agora, para um toque final cheio de adrenalina, por que não deixar o motor ligado durante a sessão?

Preço: a partir de 277 000 euros

Ferrari GTC4Lusso

Ferrari GTC4Lusso







Tesla Model X – XX

Não somos nós que o dizemos, é a Tesla, que garante que aqui dentro há espaço para tudo. Tudo? Tudo, nós confirmamos. Lá atrás, então, pode configurar a disposição para mais três, quatro ou cinco lugares, ou então deitar os bancos todos e…seja o que deus quiser (em minúscula, para evitar conotações religiosas). Como é um SUV, permite alguma liberdade na hora de escolher um lugar mais isolado ou paradisíaco, tem o maior tejadilho panorâmico de todos os automóveis, tem portas de trás "asas de falcão", que abrem para cima (kinky!), tem elegância e conforto, só lhe falta uma sauna para se parecer com uma suite num motel de luxo e acrescentar mais dois XX ao nome.

Preço: a partir de 100.00 euros

Tesla Model X

Tesla Model X







Rolls Royce Phantom - Spirit of Ecstasy

Todo o requinte e o luxo do mundo em quatro rodas colocam este Phantom a par do Ferrari no quociente de excitação. E nós, que nem somos de intrigas, já ouvimos dizer que até a Rainha de Inglaterra teve uma ideia ou duas a bordo do seu Rolls… Neste momento o Phantom é o mais clássico de todos os RR e, portanto, o nosso favorito. Ainda por cima pode optar por um tejadilho com a representação do céu nocturno, graças a 800 luzes de fibra óptica, pelo que alguém vai ficar, seguramente, a ver estrelas.

Preço: a partir de 550 000 euros (aproximado)

Rolls Royce Phantom

Rolls Royce Phantom







MINI – The Italian Job-parte I

O Mini é um dos mais engraçados e icónicos automóveis da história. Desenhado nos anos 1960, foi o "grande" carro de toda uma geração que defendia o amor (e não a guerra) e nunca faltaram piadas (nem concursos) sobre a quantidade de pessoas que cabem dentro de um Mini. Francamente, não queremos saber o que por lá andaram a fazer... A actual geração capta muito bem todo o charme e o espírito da versão original e ainda lhe acrescenta um conforto superior (ai, as costas…) e pequenos toques, como um pack com vários tons de luz interior, para criar ambiente.

Preço: a partir de 20 100 euros

MINI

MINI







Fiat 500 C – The Italian Job – parte II

O 500 é um pequeno citadino, cheio de pinta. A propósito, a nova vida deste pequeno jovem deve-se ao designer Frank Stephenson que desenhou também a primeira (nova) geração do Mini. O 500 é pequeno sim, ainda mais que o Mini, mas a necessidade aguça o engenho – e a imaginação. Além de que esta versão C, em específico, tem uma capota em lona retráctil que permite a uma das pessoas ficar de pé no seu interior. Abre todo um mundo de novas possibilidades, não é? Especialmente para quem não tem medo de ser apanhado.

Preço: a partir de 17 500 euros

Fiat 500 C

Fiat 500 C







BMW série 7 – Nas nuvens

A série 7 da BMW é uma referência em termos de espaço e conforto, mas os novos 7 estrearam um Pack Executive Lounge nos bancos traseiros. Pode, por exemplo, carregar num botão e o banco do lado do condutor desliza para a frente, deixando imenso espaço cá atrás. Pode colocar um filme sugestivo a passar no ecrã situado nas costas desse banco ou, se o filme for outro, rebater completamente o encosto do banco da frente, deixando a vista desimpedida. Todo o ambiente a bordo é extremamente requintado, e isso rima obviamente com prazer.

Preço: a partir de 105 400 euros



BMW série 7

BMW série 7







Volkswagen ID.Buzz – Entre na onda

A ID.Buzz é mais um clássico de antigamente que regressa para nos despertar o desejo. A Volkswagen está numa ofensiva eléctrica, e esta Buzz será uma das suas peças mais importantes (depois do ID.3, que a marca já apelidou de novo Golf). A ideia para a nova pão-de-forma será funcionar como roulotte de férias para pequenas famílias, ou surfistas numa qualquer praia escondida. Espaço não lhe falta! Para já, a Buzz ainda não passa de um protótipo que deverá ver a luz do dia daqui por dois anos, a menos que a Volkswagen decida antecipar o lançamento (o que já aconteceu, pois estava inicialmente planeada para 2025). Seja como for, veja as coisas pelo lado positivo: temos todo o tempo do mundo para preliminares.

Preço: não disponível

Volkswagen ID.Buzz

Volkswagen ID.Buzz