Idris Elba é o novo parceiro criativo da Ford

Foi Nelson Mandela em Longa Caminhada até à Liberdade e arrepiou os fãs na série The Wire, mas nos anos 80 Idris Elba fazia os turnos da noite com o pai numa fábrica da Ford em Inglaterra. Hoje o ator está de volta à multinacional automóvel, desta vez para promover o novo SUV elétrico, inspirado no modelo Mustang. "A maior parte das pessoas não sabe," disse Elba à GQ britânica, "mas trabalhei na Ford quando era mais jovem. O meu pai também trabalhou na Ford. Está praticamente no meu sangue. Por isso trabalhar neste projeto e estar ao volante de um carro destes que nos leva ao futuro dá-me a sensação de que estou a dar uma volta completa, mas com mais euforia e tecnologia", disse em comunicado.

As novas imagens da campanha remetem para a ligação do ator com a marca de automóveis, mas a grande revelação do novo modelo só acontecerá a 18 de novembro em Los Angeles, EUA, em frente ao LA Auto Show, onde estará em exibição. Atualmente, a Ford está a realizar um programa extenso de eletrificação, e planeia lançar 15 veículos elétricos até 2022.

Com uma obsessão antiga por carros, Idris Elba apresentou em 2013 um documentário sobre corridas na BBC Two intitulado King of Speed, tornando-se embaixador da Jaguar em 2015. Vamos vê-lo em breve na adaptação cinematográfica de Cats, com estreia marcada para dia 20 de dezembro nos EUA.