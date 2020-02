Estrelas de cinema sobre rodas

Alguns heróis de ação andarão à boleia por Hollywood durante uns meses, uma vez que o Petersen Automotive Museum reuniu uma série de veículos de ficção científica na exposição Hollywood Dream Machines: Vehicles of Science Fiction and Fantasy. O famoso museu de Los Angeles abriu ao público em junho de 1994 e esta exposição enquadra-se na celebração do 25º aniversário da instituição. A mostra vai estar patente até junho de 2020, sendo a maior desta celebração. "Com mais de 40 veículos do grande écran dispostos pelo museu, a exposição é uma ode à indústria que foi construída em Los Angeles", diz o diretor executivo do museu, Terry L. Karges, no comunicado da exposição.

Imagem do interior da exposição Hollywood Dream Machines: Vehicles of Science Fiction and Fantasy. Foto: Petersen Automotive Museum

O museu reuniu mais de 40 veículos que o público conhece do cinema e da televisão através de filmes e séries de ficção científica e de fantasia. Alguns dos elementos em destaque são os veículos Audi RSQ de I Robot (o filme é de 2004, mas passa-se no ano de 2035), a máquina do tempo de Regresso ao Futuro (1985), o Audi R8 de Iron Man (2008) ou o Bumblebee, personagem de Transformers com um filme próprio (2018) ou Warthog do jogo Halo. A mostra conta ainda com figurinos, adereços e planos de filmes e séries de diferentes épocas, assim como jogos. A mostra vai incluir também uma experiência Microsoft HoloLens de nome "Worlds Reimagined", na qual os visitantes vão poder experimentar uma tecnologia imersiva e ver o Waterhog de Halo e a máquina do tempo de Regresso ao Futuro de uma nova forma.

Imagem do interior da exposição Hollywood Dream Machines: Vehicles of Science Fiction and Fantasy. Foto: Petersen Automotive Museum

Esta exposição é uma homenagem à indústria de ficção, já que estes veículos foram criados especificamente para as suas respetivas histórias e personagens e muitos não só ficaram na memória do público como se tornaram referências do filme ou série em que se enquadram. O Comic Com Museum, a Audi e a Microsoft colaboraram com o Petersen Museum na realização desta exposição. Veja agora alguns dos veículos em exibição.

O DeLorean de 1981 que tornou numa máquina do tempo no filme Back to the Future (1985). Pertence à coleção do museu. Foto: D.R.

O famoso KITT, o carro de Michael Knight que falava na série O Justiceiro, o Pontiac Firebird de Knight Rider, entre os anos de 1982 e 1986. Foto: D.R.

Um dos For Rangers que visita turística do Parque Jurássico, em Jurassic Park (1993). Foto: D.R.

Em cima, o Lincoln Futura de 1955 que se transformou em Batmobile na série Batman, de 1966. Em baixo o Batmobile dos filmes Batman (1989) e Batman Returns (1992). Foto: D.R.

AMT Piranha, o carro de 1966 da série da década de 1960 The Man from U.N.C.L.E. Foto: D.R.

O Lexus LC 500 de Black Panther (2018). Foto: D.R.

Em cima o “Sedan de Deckard”, como o carro é chamado no filme Blade Runner (1982). Em baixo o um dos veículos de Blade Runner 2049 (2018). Foto: D.R.

O Lexus criado especialmente para o filme Minority Report com Tom Cruise, de 2002. Foto: D.R.

A mota de Exterminador Implacável: A Salvação, de 2009 e protagonizado por Christian Bale. Foto: D.R.