Christian Bale foi aprender a conduzir em pista para o filme ‘Ford v. Ferrari’

A intensidade com que trabalha já o ‘obrigou’ a transformações físicas extremas, como em O Maquinista, onde perdeu quase 30 quilos e ficou a pesar apenas 55. Como se isso não fosse impressionante o suficiente, seis meses depois de gravar este filme teve de ganhar perto de 45 quilos para o primeiro capítulo da trilogia do Batman de Christopher Nolan.



Agora, Bale tem em mãos o papel do piloto Ken Miles no filme Ford v. Ferrari, e para garantir o máximo de credibilidade possível, teve aulas de condução em pista. É certo que esta decisão está muito longe das ‘loucuras’ que já vimos Bale fazer com o seu corpo, mas mostra o nível de comprometimento do actor norte-americano, agora com 45 anos.

Bale escolheu a Bondurant High Performance Driving School para perceber o que é ser um piloto de corridas e ainda teve oportunidade de conhecer o fundador da instituição, Bob Bondurant, que levou o Cobra Daytona Coupé à vitória na classe nas 24 Horas de Le Mans de 1964.

Esta escola foi-lhe recomendada por Robert Nagle, coordenador de duplos e o responsável pelas cenas de corridas no filme, que estava longe de adivinhar que Bob Bondurant e Ken Miles eram amigos próximos. "Aquilo que não sabia é que o Bob e o Ken Miles tinham sido amigos próximos. A minha esperança era que o Christian pudesse conhecer o Bob e falar com ele durante algumas horas", disse Nagle, citado pela publicação Car and Driver.

De acordo com Nagle, durante a semana em que Bale esteve a treinar em pista, mostrou a mesma intensidade que o caracteriza nos papéis que faz no cinema. "Acabámos as instruções em pista todos os dias às 14h. Era verão em Phoenix e estava mesmo muito calor, mas nós passávamos as quatro ou cinco horas seguintes a conversar com o Bob. Foi incrível", disse. "O Christian ouvia o que os instrutores e eu lhe dizíamos e fazia-o. Cada vez forçava mais, mas sempre em passos calculados. Mas todas as vezes desafiava-se ligeiramente mais", atirou.

Nagle, que também somas muitas horas de corridas, garante que Bale nunca se deixou intimidar por si em pista e que nunca vacilou: "Eu perseguia o Christian e ele não vacilou uma única vez. Quando pressiono pessoas assim costumo ver quando elas param de conduzir e começam a ver-me nos espelhos retrovisores. Mas ele nunca vacilou e nunca saiu de pista. Tenho de dizer que é o melhor actor que alguma vez treinei", confessou.

O filme Ford v. Ferrari, que mostra como a Ford desafiou o domínio da Ferrari nas 24 Horas de Le Mans, estreia nas salas portuguesas esta quinta, 14 de novembro.