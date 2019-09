Carros que futebolistas poderiam ter…

Explosivos, luxuriantes, agressivos e espectaculares. Assim são, no geral, os carros de algumas das maiores estrelas do futebol mundial. À força de muito dinheiro, os superdesportivos chegam, com pompa e circunstância, aos centros de treino do Real Madrid, do Barcelona, do Manchester United, do Manchester City, do PSG, da Juventus… A lista continua por dezenas de jogadores milionários. Os ordenados anuais de um jogador que pertença a um dos grandes clubes europeus podem oscilar entre os dois ou três milhões de euros (para jovens suplentes) e os 40 milhões auferidos por Lionel Messi. Mas há ainda o valor conseguido com publicidade e afins. Neste particular, Cristiano Ronaldo chega a facturar 87,5 milhões de euros por época. Por isso, não é por acaso que o craque português do Real Madrid, que se prepara para o Mundial 2018, na Rússia – pode ser o seu último –, ostente na sua garagem um Lamborghini Aventador (450 mil euros), um Bugatti Veyron (1,2 milhões de euros) ou um Ferrari 599 GTO (300 mil euros), entre muitos outros. Passemos, então, às sugestões de modelos novos e que primam pelo luxo, classe e elegância.

Jaguar I-PACE: um SUV muito distinto

É o Tesla dos SUV desportivos e traz elegância, conforto, luxo e um ar britânico distintivo ao mundo dos carros 100 por cento eléctricos. Este Jaguar é posto à venda este Verão, em Portugal, e promete impressionantes (para um eléctrico) 500 km de autonomia. Daí ser dos poucos que consegue concorrer com a mediática Tesla, neste domínio. É um exemplo claro de como a mobilidade eléctrica pode ser sexy, cativante e com cada vez mais liberdade de utilização – quanto maior for a autonomia, maior liberdade teremos. É explosivo na aceleração dos 0 aos 100 km/h, com valores ao nível de desportivo, em 4,8 segundos. No total, o I-PACE consegue ter cerca de 400 cv, num SUV confortável e elegante. É obra! Há ainda a tracção integral, o que dá maior solidez fora do asfalto. A velocidade máxima está longe de ser das mais entusiasmantes – ‘só’ dá 200 km/h –, mas convém lembrar que a velocidade máxima permitida são os 120 km/h. A Jaguar realizou um vídeo onde se vê o I-PACE a ‘bater’ um Tesla Model X normal em pista, o qual merece ser visto. O preço para Portugal começa nos €80.416,69 para a versão S e a versão especial e limitada First Edition custa desde €105.220.

Jaguar I-PACE









Jaguar I-PACE







Aston Martin Vantage: o luxo superdesportivo

É o Aston Martin menos dispendioso, mas um dos mais elegantes e a mais recente ‘jóia da coroa’ da marca britânica. Em Portugal, o seu preço deverá ultrapassar os 170 mil euros e, apesar da elegância, é um superdesportivo de pleno direito, capaz de chegar dos 0 aos 100 km/h em apenas 3,6 segundos – ou seja, o tempo de olhar para pegar num copo de água e beber um gole... fora do carro. Inspirado no DB10, modelo conduzido por James Bond em Spectre, este rival mais sóbrio do Porsche 911 tem uma nova grelha em malha (que pode variar consoante o gosto dos clientes e a versão escolhida). O interior também pode ser personalizado pelo proprietário, mas não há grande hipótese de excentricidades para jogadores de futebol mais arrojados ou não fosse um Aston Martin a marca de 007. O motor disponível é um potente V8 4 litros biturbo com 510 cv, o que ajuda a atingir a velocidade máxima de estonteantes 314 km/h. Nada mau para o Aston Martin mais em conta.

Aston Martin Vantage









Aston Martin Vantage

Aston Martin Vantage







Audi A8: o gigante high tech

É um dos modelos tecnologicamente mais evoluídos à venda, actualmente. Está dotado com tecnologia de carro autónomo, embora boa parte dela ainda não se possa utilizar – aguarda-se que a legislação, em vários países europeus, permita utilizar todas as suas capacidades. São 5,17 metros de comprimento de elegância para executivo ver. Uma das opções especiais para um dos bancos de trás é um banco especial de relaxamento com quatro diferentes ajustes, dotado de um apoio de pés em que o respectivo utilizador pode aquecer e ver massajadas as solas dos mesmos. Depois, existe a possibilidade de se controlar a função de massagem dos bancos e, até, fazer chamadas telefónicas privadas através de uma unidade autónoma. Na parte de trás é possível controlar quase tudo o que nos rodeia com um tablet OLED de dimensões generosas, o qual está colocado no apoio central de braços e é removível do veículo para poder ser utilizado no exterior. A condução pode, depois, ser semiautónoma, ao ponto de dispensar a intervenção humana em filas de trânsito e em auto-estradas, pelo menos até velocidades até 60 km/h. Ou seja, o sistema arranca, acelera, curva, trava e pára. Como diria o antigo jornalista da RTP, Fernando Pessa, "E esta, hein?!". O preço arranca nos 119 mil euros.

Audi A8









Audi A8







Bentley Bentayga Hybrid

O mundo da elegância em carros de luxo inclui, cada vez mais, motores eléctricos. A Bentley, além de fornecer veículos à família real britânica, é uma marca de luxo conhecida pelo seu requinte e que celebra no próximo ano o seu centenário. Com o seu SUV Bentayga aventurou-se, pela primeira vez, em motores eléctricos. Não se rendeu totalmente, já que o Bentayga – cujo nome vem de uma formação rochosa, nas Ilhas Canárias, em Espanha – surge apenas na versão híbrida. Ou seja, tem um motor eléctrico e outro a combustão, neste caso um V6 turbo a gasolina de 3 litros. Depois, inclui um sistema que utiliza informações de navegação por satélite para definir quando é uma boa altura para funcionar em modo eléctrico e quando é melhor armazenar energia eléctrica na bateria, guardando-a, por exemplo, para quando o Bentayga Hybrid entra em percurso urbano. Ou seja, é um carro inteligente, além de elegante. A autonomia eléctrica em ambiente citadino é acima dos 50 km, o que não é nada mau. O motor biturbo de 600 cv conseguiu tornar o Bentayga o SUV mais rápido do mundo (isto antes do Lamborghini Urus ser posto à venda) – faz dos 0-100 km/h em apenas 4,1 segundos e supera os 300 km/h de velocidade máxima. Impressionante. Para quem não quer o exuberante e explosivo Urus – o primeiro SUV da Lamborghini que chega este ano –, pode ter luxo, elegância e potência com este SUV da Bentley. Curiosamente, ambos pertencem ao grupo Volkswagen. O preço base ronda os 210 mil euros.

Bentley Bentayga Hybrid

Bentley Bentayga Hybrid