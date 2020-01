Carros para as mulheres da nossa vida

Não existem automóveis perfeitos, mas sim adequados a cada um. A verdade é que embora existam carros que tradicional e culturalmente têm características que agradam mais às mulheres, há gostos para tudo. Exemplo disso é a socialite Kim Kardashian que tem na sua garagem pessoal o Ferrari F430 e o Ferrari 458 Italia. A cantora Rihanna também é fã de desportivos tradicionalmente associados aos homens, ostentando uma garagem com um Porsche 911 cabriolet, um luxuoso Maybach 57S e o superdesportivo Lamborghini Aventador. Miley Cyrus prefere os chamados SUV, Range Rover Sport e Porsche Cayenne – também tem um pequeno Mercedes SL500 descapotável. Porque não abrir os cordões à bolsa para premiar as mulheres das nossas vidas? Deixamos algumas sugestões.

Um Mercedes GLA para a mãe

A marca alemã foi, durante anos, associada a fiabilidade e até a um lado clássico dos automóveis, mas hoje está mais moderna do que nunca e continua a agradar ao público acima dos 50 anos. O pequeno SUV da Mercedes, o GLA, não só consegue ser mais espaçoso do que parece, como é elegante e sóbrio, sem comprometer ninguém. Embora apele ligeiramente a um sentimento de aventura, não é o SUV mais exuberante, mas uma mãe também não precisa de ser espampanante… Do lado prático, o GLA é um dos melhores SUV. Equilibrado nas curvas, oferece uma confiança notável e é confortável quanto baste para viagens longas. O interior é tudo aquilo que a Mercedes nos tem habituado, um misto de elegância com modernidade muito interessante, capaz de cativar mães e filhos (o sistema de multimédia também é impressionante e repleto de extras interessantes) com o mesmo à-vontade. Como SUV ágil e fácil de conduzir que é, está preparado para passar com facilidade pela maioria dos obstáculos típicos da cidade ou fora de estrada, buracos, passeios, lombas e afins. Os preços da geração lançada em 2017 do SUV mais acessível da Mercedes começam nos €36.900.





Mercedes GLA Foto: D.R.

Volvo espaçoso com pitada aventureira para a mulher

Para se agradar à mulher porque não mimá-la com uma carrinha sueca tão bela, sóbria e elegante quanto espaçosa e aventureira. A Volvo V90 Cross Country tem tudo para fazer a sua mulher feliz, a não ser que ela não goste de automóveis compridos. Aí os quase cinco metros desta carrinha notável vão ser um entrave para qualquer pessoa, mas pode optar pela versão mais pequena (de 4,3 metros), a V40 Cross Country. Voltando à V90 Cross Country, o facto de ter muito espaço é útil para a família, para levar filhos e respectivas tralhas, a que ajudam os 560 litros de bagageira (com os bancos rebatidos chegam aos 1526).

E como é a V90 Cross Country? É um pouco mais alta e com maior altura ao solo do que a carrinha V90 normal e mais parece uma carrinha-SUV. A verdade é que preenche duas modas de eras diferentes. A carrinha familiar espaçosa para levar os filhos à escola e em passeios foi amplamente popular nos anos 1980 e 1990, e os SUV são populares na última década, incluindo no público feminino. Mulheres que nunca pensariam comprar um jipe aderiram à moda dos SUV desde que o Nissan Qashqai se tornou um sucesso mundial de vendas (precisamente devido a elas). Preço: a partir de €61.681 (no caso do V40 começa nos €27.954).





Volvo V90 Cross Country Foto: D.R.

Mini de cinco portas para a filha

Go-kart feeling. É este o slogan que a Mini usa para promover as sensações de condução dos seus modelos que são conhecidos por estarem bem perto da estrada e permitirem emoções fortes ao estilo dos pequenos karts. Os jovens que vivem nos centros urbanos substituem o desejo de ter um automóvel pela partilha de veículos como car ou scootersharing ou mesmo a facilidade de usar Uber. Mas nem todos vivem no meio de cidades, tais como Lisboa. Daí que se quisermos agradar às filhas, nada melhor do que apostar num Mini. O estilo retro em combinação com as linhas jovens e irreverentes não as vão deixar indiferentes (o interior é delicioso, repleto de pormenores bem conseguidos e botões peculiares). Esta versão de cinco portas é mais espaçosa do que um Fiat 500, por exemplo, o que lhes vai permitir levar sem problemas os amigos, mesmo num veículo pequeno que ainda traz um bónus: é tão divertido de conduzir quanto seguro.

Se quiser uma versão ainda mais irreverente, podemos optar pelo Mini descapotável com a desvantagem de perder portas e espaço disponível. Este último tem semelhanças no estilo com o Volkswagen Beetle da última geração que agradava mais ao público feminino, mas que esteve longe de ser um sucesso de vendas. O Mini de cinco portas custa desde €21.800 e o Mini Cabrio começa nos €26.900.





Mini Cooper cinco portas Foto: D.R.

Um Mustang para a ‘outra’

Um presente sobre a forma de veículo deve (se houver dinheiro para isso) ser especial e, portanto, diferente do habitual. Essa será sempre uma boa forma de cativar a nossa conquista amorosa se o nosso casamento estiver pelas ruas da amargura. O Ford Mustang está longe de ser um carro tipicamente feminino ou não fosse um muscle car norte-americano capaz de chamar a atenção por onde passa e divertir quem conduz. Apesar disso, a nova geração do Mustang está mais domesticada e mais segura para quem o conduz. Daí que já não seja uma opção descabida para agradar à nova mulher. O interior é simples quanto baste, mas é o exterior explosivo, intenso, rebelde e feroz que mais vai apaixonar quem o conduz e saltar à vista de quem o vê passar. Mais fácil de conduzir do que nunca, podemos sempre pedir-lho emprestado, desligar as ajudas electrónicas e, de forma menos segura, diga-se de passagem, divertirmo-nos à brava com este modelo de tracção traseira que é perfeito para derrapar nas curvas (a ajudar tem o motor 2.3 a gasolina com 317 irrequietos cavalos). O preço começa nos €54.359.