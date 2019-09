Mccormick House, uma jóia da arquitetura recuperada

Construída em 1952, a casa foi um protótipo de Mies van der Rohe, que mais tarde serviria para a construção pré-fabricada de um bairro residencial nos subúrbios de Chicago.

Apesar das estruturas inovadoras, o projeto nunca chegou a atrair compradores suficientes para continuar a construção, e passou a servir de residência de Robert Hal Mccormick (um dos empreendedores originais do projeto), de quem obteve o nome. Pertenceu a várias famílias até ser adquirida em 1994 pelo museu norte-americano, servindo de escritório administrativo até 2015. Depois de adquirida, a casa foi deslocada e incorporada no edifício principal através de um corredor, que cobria a entrada original da mesma.

Após a destruição desse mesmo corredor, a casa renasce na exposição "Mccormick House- Past, Present, Future", que reencena a habitação num ambiente privado e familiar com mobiliário moderno característico de meados do século XX.

A exposição expande-se numa divisão inaugurada em 2018, onde o curador Robert Kleinschmidt criou um quarto infantil com mobília da época. É também a continuação de um projeto de 2017, que tinha como objetivo o restauro da casa à semelhança do design original, passando pela remoção do corredor.

O objetivo da exposição é trazer aos visitantes a dimensão doméstica da casa, assim como a história da mesma. A partir do dia 15 de setembro a exposição passou a contar com visitas guiadas semanais, sendo que um dos guias é um antigo residente da casa. Além disso, a exposição conta também com vários eventos até ao fim de outubro, explorando o legado arquitetónico de Chicago e a importância da sua preservação.





Interior atual da casa Mccormick Foto: James Prinz

Interior atual da casa Mccormick Foto: James Prinz









Interior da casa Mccormick nos anos 50 Foto: Hedrich Blessing Archive, HB17555A, Chicago Historical Society