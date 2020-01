O épico ‘1917’ estreia a 23 de janeiro nos cinemas nacionais

Com nove nomeações para os BAFTA, depois de arrecadar os Globos de Ouro de Melhor Realizador e Melhor Filme na 77ª edição dos prémios, o aclamado filme 1917 marca a estreia do realizador britânico Sam Mendes também como argumentista, em parceria com Krysty Wilson-Cairns. A banda sonora promete ser potente, já que está a cargo de Thomas Newman, que trabalhou com Mendes em obras como Beleza Americana (1999) e 007: Skyfall (2012), já tendo sido nomeado para 13 Óscares.

George MacKay e Dean-Charles Chapman são os protagonistas e interpretam dois soldados com a missão de salvar a vida de 1600 homens. Eles caminham para uma armadilha, encarregues de entregar uma mensagem para cancelar um ataque planeado para o dia seguinte. O épico passa-se a meio da Primeira Guerra Mundial e também tem no elenco atores como o premiado Colin Firth, Benedict Cumberbatch, Mark Strong, Andrew Scott, Richard Madden, entre outros.

A pensar no ponto de vista da experiência das personagens, a ação acontece em tempo real e o filme possui uma técnica que simula um único plano-sequência, o que acentua o sentido de urgência.

O oitavo filme de Sam Mendes conta também na equipa com a direção de arte do canadiano Dennis Gassner, vencedor de um Óscar de Melhor Direção de Arte em 1991, com Bugsy e nomeado para cinco Óscares, de entre os quais o admirado Blade Runner 2049 (2017). A direção de fotografia ficou a cargo do vencedor do Óscar Roger Deakins.