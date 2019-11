Elon Musk prepara lançamento de pickup 'Blade Runner'

A Tesla pretende lançar a "pickup" no dia 21 de novembro em Los Angeles, num local próximo da Space Exploration Technologies, fabricante de foguetes de Musk, segundo um tweet do empresário. Noutro post, disse que a data era "estranhamente familiar" e partilhou um link com os créditos de abertura e a cena do filme Blade Runner, que estreou em 1982, mas num ambiente de novembro de 2019.

Musk, 48 anos, já havia feito referência ao filme noutros comentários que fez sobre a "pickup". Em entrevista à organização Recode no ano passado, Musk disseque queria que a Tesla criasse "uma ‘pickup’ ‘cyberpunk’ realmente futurista, ‘Blade Runner’". O empresário tinha divulgado um teaser do veículo em março.

"Acho que o Tesla Cybertruck é o nosso melhor produto até agora", disse Musk durante a conferência de apresentação de resultados a 23 de outubro.

O lançamento da "pickup" pode anteceder o Los Angeles Auto Show, que vai abrir ao público no dia seguinte.





End Titles from Blade Runner played after Model Y webcast cut https://t.co/WjR1MidZpH — Elon Musk (@elonmusk) March 16, 2019