Os melhores mercados de Natal para visitar em 2024

A beleza do Natal está obviamente no espírito que se vive na época, mas está, cada vez mais, nos mercados de Natal e se quiser visitar um dos mercados que se seguem, há que começar a planear agora que as férias de verão já acabaram.

A melhor maneira de curar aquele sentimento de infelicidade por terminarem as férias é começar a planear as próximas, e porque não a um dos mercados que se seguem? Venha conhecer os principais mercados de Natal que deve visitar em 2024.

Basílica do Advento

Sabia que a Basílica do Advento foi eleita pela quarta vez o Melhor Mercado de Natal da Europa? Vencedora do prémio Melhor Mercado de Natal da Europa 2019, 2021, 2023 e 2024, é sem dúvida uma das mais belas feiras de Natal da Europa. Com o slogan "Onde o amor segura a sua mão", a bela feira de Natal de Budapeste abre novamente as suas portas.

Onde e quando? De 17 de novembro de 2024 a 1 de janeiro de 2025 em frente à Basílica de Santo Estêvão, numa das praças mais impressionantes, belas e deslumbrantes da capital húngara este mercado tem as portas abertas. Este ano celebra 14 anos e promete um ambiente festivo único em torno de 100 expositores de artesanato nacional, verdadeiras aventuras gastronómicas com muitos pratos tradicionais húngaros, pista de patinagem no gelo, musicais emocionantes e programas de caridade com muito mais surpresas.

Nova Iorque no Natal?

Gostava de visitar uma das tradições de férias mais amadas da cidade de Nova Iorque com o típico espetáculo musical de Natal de Nova Iorque estrelado pelos famosos Rockettes, chutados e coordenados? Se Europa é um destino que já não lhe suscita muita curiosidade e interesse, Nova Iorque é o lugar ideal para visitar no inverno. Porquê? Certamente na altura do Natal já viu o filme do Sozinho em Casa e se apaixonou por aquele cenário de neve a cair naqueles rooftops e ruas gigantes.

Se é o seu caso, então pode aliar isso a um dos mercados mais famosos de mundo. O Radio City Christmas Spectacular, que faz as delícias dos amantes das festividades natalícias, está disponível desde meados de novembro até ao final de dezembro e se quiser assistir é bom que se apresse a comprar os bilhetes porque esgotam rapidamente.

Vigo, uma boa opção mais low-cost

"Pìcol, bon e bel" é um pequeno e encantador mercado de Natal em Vigo, organizado na pequena praça em frente ao posto de turismo e na varanda do edifício comunitário Ciasa Marmolada. Gostava de uma escapadinha de inverno e fazer compras num ambiente sugestivo, entre as casinhas de madeira? Esta escapadinha tem uma grande vantagem. Não precisa de desfalcar a sua carteira. Vigo fica a duas horas do Porto, por exemplo, e é perfeito para os nortenhos, dada a curta distância.

Aqui pode encontrar produtos artesanais e ideias originais para presentes, incluindo decorações de Natal feitas de materiais naturais, pinturas, molduras, tecidos, bordados, artesanato e utensílios domésticos. Nos quiosques pode aquecer-se com chá e vinho quente, saborear castanhas assadas em lata e, todas as sextas-feiras à tarde, provar deliciosos bolinhos de maçã com pitada de canela e açúcar de confeiteiro.

Mercado de Natal sem sair de Portugal

Se está à procura de uma opção que não implique sair de Portugal, cá está ela. Já demos uma opção mais conveniente para as pessoas do Norte e agora damos uma mais conveniente para as pessoas do Sul: o Wonderland Lisboa. Este mercado acontece no Parque Eduardo VII, bem no coração da capital, e é perfeito para aqueles que adoram levar os mais pequenos (e não só) a andar de patins no gelo.

O mercado arranca no dia 1 de dezembro e a árvore de Natal é tão grande que a consegue ver de bem longe. Se é uma pessoa que se preocupa com o ambiente, saiba então que a pista de gelo é bastante ecológica. Se o Wonderland não lhe encher as medidas, o Rossio fica a poucos minutos e é igualmente um mercado de Natal que abre já no dia 18 de novembro e pode ser uma boa alternativa (ou complemento) ao Wonderland Lisboa.

Os mercados de Natal são uma forma mágica de celebrar a época festiva e começar a planear agora é a chave para garantir uma experiência inesquecível. Se for um fã de presépios, mais do que mercados, pode visitar o presépio gigante da Póvoa de Lanhoso. Tem figuras quase tão grandes como a árvore de Natal de muitos mercados natalícios e são presépios tão reais que o vão transportar para séculos passados. Mercados há muitos, agora só tem de ver qual se adequa ao seu gosto e, claro, à sua carteira.

Texto escrito integralmente por hellotickets