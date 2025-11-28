O retro está de volta! 20 ténis que as influencers adoram
Recuperada e com novas interpretações, a estética retro mostra o caminho. Saiba como escolher os modelos do momento.
Os cientistas descobriram o número mágico por uma boa causa: previnir o cancro de próstata.
A abstenção de bebidas alcóolicas não é sentida da mesma maneira por toda a gente, pois irá depender do consumo regular de cada indivíduo. Mas para quem bebeu mais do que devia nos últimos tempos, saiba que o Dry January tem de facto efeitos muito positivos no organismo, da regeneração do fígado à capacidade de concentração.
O jejum é uma prática defendida por vários estudos, mas será que correr com o estômago vazio elimina a gordura de forma mais eficaz? Especialistas em desporto respondem.
Um cirurgião plástico aplicou a várias celebridades a técnica renascentista usada para alcançar o rosto perfeito.