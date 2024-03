Sofre de insónias? Faça esta mudança na sua vida e durma como um bebé, segundo a ciência

Dormir mal faz mal, não restam dúvidas. Os efeitos da falta de sono prejudicam a nossa saúde como um todo. Não só nos sentimos exaustos, como ficamos mais predispostos a sofrer de doenças cardíacas, pressão alta, obesidade, diabetes, depressão, ansiedade e até de morte prematura.

É durante o sono que o corpo recupera. É nesse momento que ocorre a regulação do sistema imunitário, que nos protege de inúmeras doenças, e se dá a reestruturação funcional no cérebro, que determina o ótimo funcionamento das nossas funções cerebrais, como a capacidade de concentração, memória e aprendizagem.





Porque sofremos de insónias?

As causas são variadas, mas os tempos modernos em que vivemos, de agitação e constante correria, dominados por preocupações com trabalho, saúde, finanças ou família podem manter a mente ativa à noite, dificultando o sono. Maus hábitos alimentares, falta de exercício, a toma de certos medicamentos ou condições como a apneia do sono também podem interferir no processo de descanso. Contudo, há algo que pode fazer para contrariar as insónias, nomeadamente criar um ambiente adequado. Procure dormir num ambiente harmonioso, com uma temperatura adequada, longe de barulho ou distrações, como por exemplo o uso de aparelhos eletrónicos antes de se deitar, e sobretudo escolha um colchão que vá de encontro às suas necessidades, de forma a alcançar o total relaxamento do corpo e da mente.

Cama de casal 150x190 cm VERONA



O segredo está no… colchão!

Acorda com dores no corpo? Que tipo de colchão tem? E há quanto tempo não troca de colchão? A escolha do colchão é um dos fatores mais importantes que influenciam o seu sono. De forma a acabar com as noites mal dormidas, a Conforama, marca de referência em mobiliário e decoração da casa, recomenda testá-lo antes da compra. Muito importante, os especialistas alertam que deve trocar de colchão entre cada 8 a 10 anos, já que passado esse tempo o mesmo se desgasta e deixa de apoiar o corpo como deve.



Colchão silver pro multi MOLAFLEX 140x190 mola contínua multielástic



E a ciência concorda . De acordo com um estudo conduzido pela GFK, em 2023, a pedido da Conforama, que contou com 446 inquiridos em Portugal com idades entre os 18 e os 75 anos, o principal fator para um bom descanso é, com 91,9%, a qualidade do colchão. Seguido da qualidade da almofada (91%) e um ambiente sem ruído (82,5%).

Com o objetivo de que todos os portugueses acordem a sentirem-se no seu melhor e não andem mais às voltas na cama, a Conforama apresenta o maior catálogo de colchões das marcas líderes do mercado: Molaflex, Pikolin, Hilding, Bultex, Epeda. Há opções para todos os gostos, quer durma sozinho ou acompanhado, colchões viscoelásticos, de molas, molas ensacadas, espuma, látex e enrolados. Além disso, encontra opções para todos os tamanhos de cama, das mais pequenas e individuais às maiores. Estes colchões adaptam-se à forma e ao peso da pessoa, proporcionando repouso absoluto e o relaxamento dos músculos.





Como anda o sono dos portugueses?*



• 47,5% dos inquiridos pela Conforama revela que dormir acompanhado não afeta o seu sono, enquanto 27,8% assume mesmo dormir melhor acompanhado (Estudo levado a cabo pela GFK, a pedido da Conforama, que contou com 446 inquiridos em Portugal com idades entre os 18 e os 75 anos);



• 40,4% dos inquiridos assumiu que não dorme bem durante a noite e tem como principal motivo o facto de acordar várias vezes durante a noite (61,3%), seguido do stress (15,6%) e problemas de saúde (8,8%).





O mesmo estudo revela que um bom descanso melhora o ânimo e reduz a ansiedade (87%), permite uma melhor recuperação física (73,6%) e reforça o sistema imunitário (54,3%)





*Dados do estudo levado a cabo pela GFK, a pedido da Conforama, que contou com 446 inquiridos em Portugal com idades entre os 18 e os 75 anos)





Cama VERONA





Cama BUGANVILLA



Não há cama... como a sua cama!

Uma boa cama é essencial para definir o estilo que quer imprimir ao quarto e vai além do aspeto visual, tem que incluir fatores como qualidade, comodidade e conforto, sem esquecer os preços acessíveis.



Em particular, é importante que a cama não torne o quarto demasiado pequeno. Tal como o colchão, a cama deve adaptar-se perfeitamente às necessidades de cada pessoa e de cada espaço. Idealmente, deixe pelo menos 50 cm de espaço de cada lado da cama, deixando espaço suficiente para trocar lençóis ou aspirar. Da mesma forma, não quer uma cama demasiado pequena, que cause desconforto e contribua para mais noites mal dormidas.

Como tal, uma cama de grande dimensão é, por exemplo, ideal para casais ou quartos de maiores, permitindo mais espaço para dormir; já a cama sommier é a escolha acertada para espaços mais pequenos ou para quem privilegia a arrumação e vê nesta opção mais uma possibilidade para ganhar espaço. Na Conforama pode ainda encontrar camas de menor dimensão, mais práticas e económicas com principal foco para estudantes, solteiros ou até segunda habitações, além de camas, originais e divertidas para os mais pequenos.





Cama dupla 90x190 com estrado DUPLEX





Cama carro 90x190 com leds LE MANS





Descanse de corpo e alma

Dormir num quarto organizado é outro fator extremamente importante para dormir uma boa noite de sono. Já que contribui para o bem-estar geral, melhora o humor e confere tranquilidade.

Por isso mesmo, a Conforama tem várias opções de sommiers para que tenha mais espaço de arrumação, para um ambiente verdadeiramente stress free. Afinal: "casa arrumada, mente arrumada".







Sommier abatível madeira Pikolin floor 3d



Sommier EASY READY



Transforme o seu quarto num verdadeiro oásis com pequenas, mas "grandes", mudanças: um colchão que se adapte ao seu corpo, almofadas de qualidade, móveis estéticos e funcionais, para um sono reparador, todas as noites.



Visite o site da Conforama e encontre tudo o que necessita. Insónias? Nunca mais!