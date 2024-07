SilvRedux Sérum Hidratante: a nova revolução no cuidado da pele

Lançada em 2022, a SilvRedux é fruto da paixão de Hugo Silvestre Barbosa, de 33 anos, pelas propriedades terapêuticas das plantas, um interesse que surgiu em 2021 e que integrou na sua prática clínica através da naturopatia.

A marca SilvRedux, cujo nome combina o apelido de Hugo, Silvestre, com o termo "Redux", que significa reduzir o excesso, tem como lema "Reduce, Reshape & Reborn, inspired by nature for you". Através de uma abordagem holística, a SilvRedux promove um estilo de vida ativo e saudável, adequado às necessidades do corpo numa sociedade moderna marcada pelo consumo excessivo de produtos industrializados e pela poluição ambiental.



Formulações naturais e eficazes

Todos os suplementos alimentares da marca são cuidadosamente formulados por Hugo em colaboração com a farmacêutica responsável pela marca, utilizando os princípios ativos e terapêuticos de várias plantas. O objetivo é proporcionar benefícios terapêuticos de forma 100% natural e eficaz.





Produtos de sucesso

Após o sucesso inicial com o Chá SilvRedux, que ajuda na perda de peso e redução do apetite, a marca expandiu o seu portefólio com as populares gomas do sono. Recentemente, foi lançado o SilvRedux Sérum Hidratante, um produto inovador para cuidados intensivos da pele.



SilvRedux Sérum Hidratante: uma revolução no cuidado da pele

O SilvRedux Sérum Hidratante é uma combinação poderosa de spirulina, probióticos, óleo de sementes de canábis e pseudoalteromonas. Esta fórmula avançada oferece uma textura não oleosa e é indicada para uso diário, tanto por homens como por mulheres. O sérum é especialmente eficaz no tratamento de peles sensíveis e propensas ao envelhecimento precoce, ajudando a reduzir rugas e linhas de expressão sem causar irritações.



Devido aos componentes presentes poderá ser usado nas seguintes situações

Além disso, o SilvRedux Sérum Hidratante é indicado para uma variedade de condições dermatológicas, como dermatite, eczema, psoríase, rosácea, herpes, feridas, queimaduras, acne, e muito mais. A sua fórmula rica em ativos promove a hidratação profunda da pele, alivia a comichão e melhora significativamente o aspeto da pele, proporcionando uma sensação de bem-estar.





Benefícios dos ingredientes naturais

O óleo de sementes de canábis presente no sérum ajuda a acalmar a inflamação e minimiza erupções cutâneas, enquanto a pseudoalteromonas, uma bactéria marinha encontrada nas águas da Antártida, sela a humidade na pele, promovendo a regeneração dos tecidos e aumentando a produção de colagénio e elastina. O fermento de lactobacilos contribui para um microbioma saudável, protegendo a pele e promovendo a cicatrização. A spirulina, rica em vitaminas e antioxidantes, revitaliza e tonifica a pele.





Modo de uso

É muito simples. Aplique o sérum de manhã e à noite após a limpeza da pele, massajando suavemente com movimentos circulares. É recomendado para a face e zonas próximas das mucosas, podendo ser utilizado até em crianças.





Compromisso com a saúde e o bem-estar

Descubra como a natureza pode transformar a sua vida com SilvRedux. A marca continua a crescer e a inovar, sempre com o compromisso de promover um estilo de vida saudável e equilibrado. Para mais informações e encomendas, visite o site ou siga as redes sociais @hugo_silv_barbosa e @SilvRedux_.