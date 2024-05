Serralves em Festa traz 50 horas de programação non-stop

Pelas 18h00 do dia 31 de maio abrem as portas da Fundação Serralves com tudo pronto para dar início às 50 horas non-stop do Serralves em Festa. O evento arranca às 20h de sexta e termina às 22h de domingo, e vai contar com uma intensa e multidisciplinar programação em sintonia com o notável património cultural e natural do museu, da Casa de Serralves, da Casa do Cinema Manoel de Oliveira e do parque, 20 anos após a primeira edição do Serralves em Festa. Esta será uma programação internacional ambiciosa e que guarda muitas surpresas.

Neste emblemático evento, centenas de artistas portugueses e de diferentes continentes realizam inúmeras iniciativas, para as quais contribui, mais uma vez, um diversificado conjunto de parceiros, nomeadamente, de municípios de todo o país e várias entidades artísticas.

Ao longo dos anos, o Serralves em Festa tornou-se ponto de passagem obrigatório para milhares de visitantes portugueses e estrangeiros e em 2023 bateu todos os recordes de público ao receber mais de 290 mil visitantes.

A 18ª edição, numa aposta que se vem consolidando, ressurge também com uma programação que espelha o envolvimento estreito de autarquias de todo o país na programação do Serralves em Festa. Esta é mais uma forma de dinamização das parcerias que Serralves estabelece com dezenas de câmaras municipais, um aspeto relevante da missão da fundação. Neste contexto, estão representados na programação projetos artísticos e colaborações relevantes provenientes de Aveiro, Castelo Branco, Gondomar, Guimarães, Matosinhos, Ovar, Póvoa de Varzim, Santa Maria da Feira, Torres Vedras, Vila do Conde.

Exposições da Fundação Serralves vão estar abertas a todos os visitantes:

• Anagramas improváveis. Obras da coleção de Serralves • André romão: Calor • C.A.S.A. Coleção Álvaro Siza, Arquivo • Corpo | Uma topografia sonora – Fernando Mota • Joan Miró / Alexander Calder: espaço em movimento • Manoel de Oliveira e o cinema português – 2. liberdade! (1970-1990) • Micro | macro [pavilhão] • Parque de Serralves. 100 anos de história • Pré/Pós – Declinações visuais do 25 de Abril • Windows to look in – Lorenzo Senni • Yayoi Kusama, 1945 _now

O Serralves em Festa abre as portas às 18h00 de dia 31 de maio, mas no dia anterior, 30 de maio, as cidades do Porto, Gaia e Maia, serão palco para várias propostas artísticas que aguçarão a curiosidade de todos para virem a Serralves nos dias seguintes. Na Parada dos Clérigos até à Praça Carlos Alberto, às 11h00 e às 15h00 o Circo Contemporâneo de Philippe Quesne, com Les Taupes, animará a Baixa do Porto. Às 12h00 e às 16h00, a performance Fleau de Agnès Geoffray surpreenderá quem passar na Praça Carlos Alberto. Na Maia, as 17h00, Moi Jordana Cia Circ com El Taller de Malabares L’Espetacle animará a Praça José Vieira de Carvalho. O Jardim do Morro, em Gaia, acolherá Sol Bemol, uma proposta circense da dupla D'Irque & Fien.

Texto escrito integralmente por Fundação Serralves