Relógios: surpreenda a cara-metade com estas coleções únicas

Com o Dia dos Namorados aí à porta, chega o dia perfeito para expressar à cara-metade todo o seu amor. Um jantar romântico, até mesmo em casa, é um gesto simples e descomplicado. O melhor presente para oferecer neste dia especial é mesmo tempo. E porque não tornar este momento ainda mais especial e oferecer um relógio único? A cereja no topo do bolo. Afinal, quem não gostaria de receber um mimo?

Com diferentes estilos, mas sempre com a elegância e a exclusividade a que a BOSS já nos habituou, estes relógios são a afirmação da forte personalidade do homem contemporâneo, sofisticado e confiante. Marcados pela qualidade superior dos materiais, há relógios para todos os gostos na coleção BOSS Watches, à venda na Boutique dos Relógios.

Desportista e aventureiro

Com estética desportiva, este relógio BOSS Grandmaster foi projetado com ação e aventura em mente. As saliências largas com bordas preparam terreno para um mostrador ousado. A pulseira em couro é o acabamento perfeito neste cronógrafo contemporâneo.



BOSS Grandmaster Ip Preto, €359 (PVP)

BOSS Grandmaster Aço Preto, €299 (PVP)

Clássico e descontraído

De inspiração vintage, o relógio BOSS Drifter faz referência aos relógios de mergulho clássicos das décadas passadas. A bracelete em couro costurada ou a pulseira de aço completam o design descontraído, sem nunca perder a elegância. E como ocasiões especiais pedem também presentes especiais, há uma novidade BOSS: um set de relógio e caneta esferográfica em aço.



BOSS Drifter Aço Azul Pele Castanha, €199 (PVP)

BOSS Drifter Aço Azul, €259 (PVP)

Set BOSS Drifter Relógio + Canela, €249 (PVP)











Ousado e inovador Mergulhar em águas nunca antes exploradas pode ser ligeiramente assustador, mas ao mesmo tempo desafiante. A coleção de relógios BOSS Admiral é para os que gostam de ousar e que não têm medo de arriscar no estilo. Uma homenagem aos relógios de mergulho icónicos, com um design marcante.

BOSS Admiral Aço Verde Malha Milanesa, €389 (PVP)

Confiante e elegante

A aventura espera-o com este relógio BOSS Pilot Edition Chrono. Inspirado na aviação e com uma clara estética desportiva, este cronógrafo retrógrado com função de data foi criado para homens prontos para voar mais alto do que nunca. O mais difícil será mesmo escolher entre a combinação de caixa em preto e bracelete castanha ou caixa em aço e bracelete preta. Qual escolhe?



BOSS Pilot Edition Chrono Aço Preto Pele Preta, €299 (PVP)

BOSS Pilot Edition Chrono Ip Preto Pele Castanha, €349 (PVP)

Moderno e minimalista

Com um design discreto e ultrafino, o relógio BOSS Skyliner foi especialmente pensado para o homem moderno que gosta de manter o estilo simples. Este relógio minimalista com bracelete em malha milanesa está atualmente disponível em duas cores.



BOSS Skyliner Aço Azul, €249 (PVP)

BOSS Skyliner Aço Preto, €249 (PVP)