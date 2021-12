Relógios: nunca a pontualidade teve tanta elegância

Tic, tac. O Natal está mesmo ao virar da esquina e o reboliço das compras (a par da alegria da época) recusa-se a dar tréguas. Se o tempo já é visto como um bem precioso no dia a dia, nesta altura do ano ganha proporções clínicas: tão pouco tempo e tanto para fazer. Ao que acrescentamos: se no passado a falta de pontualidade até podia ser vista como um gesto chique, hoje não há tempo a perder.

Por conseguinte, oferecer tempo a quem mais gosta é já um bom princípio. Tempo do relógio, porque é um dos maiores tesouros que temos. Relógio do tempo, porque é um presente que pode acompanhar o presenteado ao longo da vida, quiçá até passar para as gerações futuras. E, já que vai oferecer tempo, é fazê-lo com pompa e circunstância.

Quando o estilo e a exclusividade andam de mãos dadas

Escolher um relógio é o mesmo que escolher uma joia: exige rigor. Na Boutique dos Relógios a oferta não só é vasta, como se mantém fiel aos mais elevados padrões do bom gosto. Não vá mais longe! Aqui encontra os melhores presentes de Natal para todos os que lhe são mais queridos.

Os relógios Boss Watches são um bom sítio para começar. Destacam-se pela qualidade superior dos seus materiais, ao mesmo tempo que primam pela elegância e exclusividade. A coleção da marca afirma a forte personalidade de um homem contemporâneo, sofisticado e confiante, que sabe exatamente o que usar para complementar o look perfeito. Abrangendo diferentes estilos, desde o atual ao clássico ou desportivo, com bracelete de pele, silicone ou em aço, cada relógio é uma interpretação distinta da identidade Boss e um prolongamento da personalidade de quem o usa.

Coleção Boss Watches: decisions, decisions…

Adequados a todas as ocasiões, os relógios com assinatura Boss refletem na perfeição o seu caráter de peça de moda, ajustando-se perfeitamente a cada pulso e estilo. Como tal, há um relógio para cada homem – para o seu pai, filho mais velho, avô ou melhor amigo. E para si! Como o mais difícil será escolher, nada como mergulhar nas coleções para dar início às decisões.

Grandmaster

Projetado com ação e aventura em mente, o Grandmaster, da Boss Watches, é um cronógrafo contemporâneo com uma estética desportiva. O relógio apresenta um formato de caixa ousado com saliências largas com bordas, preparando o palco para um mostrador ousado com textura serrilhada com subolhos em corte de diamante e uma função de data. Com uma bracelete de couro, o Grandmaster é oferecido em cinco combinações de cores.

Drifter

Elegância descontraída está na ordem do dia com o Boss Drifter, um relógio de três ponteiros de inspiração vintage com função de data. Com um mostrador de raios de sol limpo e moldura de alumínio angular, o Drifter faz referência a relógios de mergulho clássicos de décadas passadas. Uma bracelete de couro costurada ou pulseira de aço completam o design, oferecendo uma variedade de looks em seis combinações de cores.

Admiral

Os verdadeiros inovadores fazem ondas. A coleção Boss Admiral é uma homenagem aos relógios de mergulho icónicos que se aventuraram a profundidades até então inexploradas. Uma luneta rotativa unidirecional proeminente envolve um mostrador marcante com ponteiros e índices luminescentes, enquanto a caixa ousada inclui botões e proteção da coroa. Um design marcante, com várias combinações de cores à escolha e uma bracelete de aço.

Pilot Edition Chrono

A aventura é o mote do Boss Pilot Edition Chrono. Com um design confiante e elegante, este cronógrafo retrógrado com função de data combina funcionalidades inspiradas na aviação e na estética desportiva. Em cinco combinações de cores com ponteiros luminescentes distintos, o Pilot Edition Chrono foi criado para homens prontos para voar mais alto do que nunca.

Skyliner

O design discreto e ultrafino do Boss Skyliner captura o ADN da marca, graças ao seu formato de caixa arquitetónica. Projetado para o homem moderno e elegantemente discreto, este relógio minimalista de duas mãos tem uma pulseira de aço ou pulseira de couro liso. O mostrador de raios de sol escovado com anel refletor é completo com índices recortados e o icónico logótipo da marca.

Sofisticação à distância de um clique

Depois de feita a seleção, chegou a parte mais fácil: comprar. E nada é mais simples do que comprar na Boutique dos Relógios: pode fazê-lo em qualquer loja, de forma imediata, ou optar por um dos canais digitais que a marca disponibiliza. No site encontra uma forma rápida e intuitiva de selecionar as suas compras, mas pode também contactar por whastapp (através do 939 920 024) ou por email (cliente@boutiquedosrelógios.pt). Pode ainda fazê-lo por telefone, ligando 808 100 010 (todos os dias úteis das 9h00 às 13h00 e das 14h00 às 20h00; aos sábados das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00).

Nas encomendas online os portes são grátis! E em todas as compras na Boutique dos Relógios as trocas podem ser feitas até 31 de janeiro de 2022.

Perante tantas facilidades, arriscamos dizer que nunca foi tão fácil oferecer tempo e tirar mais tempo para si.