QURA: novo vinho é um manifesto de lifestyle

Quando se pensava que nada de novo poderia ser lançado no mundo dos vinhos, surge... o QURA. O nome define-o na perfeição: não nasceu para ser mais um vinho: é uma Lifestyle Therapy. O QURA é um conceito novo que surgiu para criar momentos memoráveis de lifestyle, para criar memórias e ser desfrutado em ocasiões repletas de estilo, como evidencia o evento de lançamento no Palácio do Freixo, no Porto: um sunset na sensacional paisagem do Porto junto ao Douro.

Mas há mais no QURA: é também um conceito "2 em 1" que vai para além de um vinho do Douro, com "alma" repleta da vibrante essência desse terroir superlativo. É diferenciado até no design invulgar da garrafa que é reutilizável e pode ser personalizada.

A garrafa do QURA é um objeto de design: a silhueta invulgar cativa ao primeiro olhar. Foi pensada tendo em conta a estabilidade – com uma base mais larga do que o habitual em garrafas de vinho. É ainda reutilizável – com rolha em vidro e silicone – o que permite colocar sumos, chá ou água.

Mas já imaginou uma QURA personalizada? Então dê largas à criatividade, crie um rótulo para alguém especial, e ofereça uma garrafa única, que pode ser entregue na morada que pretender para surpreender e encantar.

Este vinho do Douro foi idealizado por Mário Rocha, empresário e produtor de vinhos há mais de uma década, juntamente com os enólogos Jorge Alves e Pedro Alves.

Jorge Alves descreve o QURA como "expressivo, zen, repleto de frescura e de essência própria. É um vinho de expressão de território. Apresenta textura de boca surpreendente, e termina com um comprimento de boca quase impossível de encontrar nos vinhos do Douro."

Mário Rocha, produtor do QURA, sublinha que "a sustentabilidade também foi uma das notas de inspiração do conceito deste vinho. Estabelecemos uma parceria com viticultores do Alto Douro Vinhateiro, uma atitude de responsabilidade social que garante aquisição de uvas num momento de crise do setor."

O QURA está disponível nas variantes Rosé e White. Os vinhos rosé e vinhos brancos QURA têm venda exclusiva online em www.qurawine.com. Os vinhos tintos Qura Red ficarão disponíveis em outubro. Cheers!

