Os seis destinos tendência para visitar em Espanha

Porque não aproveitar os próximos feriados para uns dias de passeio pelo país vizinho nesta primavera? Se se despachar, ainda vai a tempo de desfrutar de umas mini-férias de Páscoa num dos seis destinos-tendência em Espanha que temos para lhe sugerir – aproveitando o feriado de sexta-feira, 29 de março para um fim de semana prolongado. E se não for a tempo, descanse que ainda tem os feriados de abril, maio e junho.

Próximos feriados que pode aproveitar O dia 25 de Abril, que marca a 50.ª celebração da Revolução dos Cravos, acontece numa quinta-feira e o Dia do Trabalhador, a 1 de Maio, calha na quarta-feira seguinte. Ora, se tirar três dias de férias (a 26, 29 e 30 de abril), fica com sete dias para um período de descanso perfeito. Também o dia 30 de maio, o Dia do Corpo de Deus, é a "desculpa" perfeita para uma escapadinha, já que calha a uma quinta-feira, assim como o 10 de Junho, Dia de Camões e das Comunidades Portuguesas, com feriado numa segunda-feira. E se nessa semana lhe juntar o feriado municipal de dia 13 de junho, o Dia de Santo António, sai-lhe a sorte grande – são nove dias de "pausa", com apenas três dias de férias (11, 12 e 14 de junho). Já o feriado de São João, a 24 de junho, em alguns municípios, calha este ano a uma segunda-feira, o que dá também a oportunidade para um fim de semana prolongado.

Deixamos-lhe seis destinos do país vizinho perfeitos para conhecer ou revisitar nesta primavera:

A Corunha

O palco de Picasso

De frente para o oceano Atlântico, esta é uma cidade histórica e uma pérola que aguarda ser desvendada pelos amantes da moda, da arte e da gastronomia irresistível.

Com uma história intrinsecamente ligada ao antigo porto piscatório e mercantil, a cidade mostra-se hoje como um destino onde a tradição se encontra com a modernidade de forma única. De um lado, a Cidade Velha, uma península que se revela como um fascinante mosaico romântico, repleto de ruas pitorescas, praças acolhedoras e igrejas românticas, onde cada ruela e cada edifício são testemunho de eventos históricos e em que cada fachada e detalhe arquitetónico transportam os visitantes para uma época rica em expressão artística. Do outro, a Avenida de la Marina, com as típicas casas de galerias envidraçadas brancas de estilo contemporâneo que deram à cidade o epíteto de Cidade de Cristal, e o Passeio Marítimo, que rodeia a cidade quase por completo e que revela o caminho até às amplas praias de Riazor e Orzán, em pleno centro da cidade. Pelo meio, museus como Domus ou Casa do Homem, "o primeiro museu interativo do mundo dedicado ao ser humano", desenhado pelo arquiteto japonês Arata Isozaki, vencedor do Pritzker 2019.

Rota de Picasso

Para os apreciadores de arte, é uma experiência única, que os leva a seguir os passos de um dos maiores artistas do século XX. Pablo Picasso viveu um período importante da sua vida na cidade galega – durante quatro anos, dos 9 aos 13 anos, enquanto o pai dava aulas na Escola de Belas Artes – e foi aqui que se iniciou como pintor e onde realizou a sua primeira exposição. Esta rota leva-o à casa da família (hoje, Casa-Museu Picasso), aos locais de inspiração, como a praia de Riazor, e à majestosa Torre de Hércules (à qual o pai chamava de "Torre de Caramelo"), o ponto mais famoso de toda a cidade, o farol mais antigo do mundo, e que entra em muitos dos desenhos e pinturas a óleo do autor de "Guernica".

Um banquete para os sentidos

A gastronomia corunhesa é uma verdadeira celebração dos melhores sabores litorais e do interior. Frutos do mar frescos – caranguejos, percebes e santolas – e pratos como caldeirada de tamboril, merluza à moda galega ou linguado na chapa são iguarias que vai querer provar. Já a empanada é uma delícia que transita entre o mar e a terra, podendo ser elaborada tanto com peixe e frutos do mar como com carne, sempre numa explosão de sabores. E para os que não dispensam um belo prato de carne, há sugestões imperdíveis, como o famoso "lacón con grelos", que começa a ser preparado na véspera, e a "ternera gallega", de um singular sabor requintado, maciez e suculência. A acompanhar o cardápio, não podem faltar os magníficos vinhos galegos, produzidos nas cinco regiões demarcadas da Galiza (Monterrei, Ribeira Sacra, Ribeiro, Rías Baixas e Valdeorras), num testemunho da diversidade do terroir galego. Para terminar, a célebre torta de Santiago.

Bilbau

Não há como negar que este destino do País Basco, e uma das cidades mais vanguardistas de Espanha, é mundialmente reconhecido como "a cidade do Guggenheim", museu que transformou a cidade para sempre.

O icónico Museu Guggenheim, obra-prima do arquiteto Frank Gehry, foi contruído em 1997 e tornou Bilbau numa referência internacional de modernidade. Mas curiosamente, basta um passeio pelas ruas da cidade e facilmente se embarga por uma experiência de contrastes. Com uma coleção de arte moderna e contemporânea de renome mundial, o museu é o ponto de partida fascinante para explorar exemplos de arquitetura como o Palácio Euskalduna, as estações de metro projetadas por Norman Foster, as Torres de Isozaki e Pelli, a ponte Zubizuri de Calatrava e modernos centros culturais como Alhóndiga, desenhado por Philippe Starck e contruído a partir de um antigo armazém de vinhos. Mas a alma de Bilbau reside também no centro histórico, com mais de sete séculos de história. Passear pelas "Siete Calles" revela edifícios icónicos como a catedral e o elegante Teatro Arriaga, inspirado na Ópera de Paris.

Aqui, lojas e cafés tradicionais coexistem harmoniosamente com espaços mais cool. Quanto à cozinha basca, poderia ser também ela reconhecida como uma verdadeira arte, já que é uma atração por si só em Bilbau – é um dos lugares do mundo com mais Estrelas Michelin por pessoa. Atelier Etxanobe, Mina, Nerua, Ola Martín Berasategui, Zarate e Zortziko são os seis restaurantes bilbaínos premiados com estrela no Guia Michelin 2024 Espanha. Difícil é escolher (se conseguir reserva, claro). Menção honrosa também para os famosos "pintxos", pequenas iguarias que representam a excelência da culinária local, cada uma mais deliciosa que outra. Os foodies encontram aqui um paraíso... de sabores.

Madrid

A cidade que nunca dorme

No coração pulsante da vizinha Espanha, Madrid surge como uma metrópole acordada e alegre a qualquer hora do dia ou da noite.

Esta cidade, aberta a todos os tipos de pessoas de qualquer lugar do mundo, revela-se como uma experiência única, onde a sofisticação se entrelaça harmoniosamente com a autenticidade. Conhecida pelos seus museus icónicos, avenidas ultramovimentadas, restaurantes de renome internacional e vida noturna incomparável, Madrid oferece uma autenticidade difícil de igualar, sendo, sem dúvida, uma das cidades mais fascinantes da Europa. Os amantes da cultura encontram na cidade espanhola um tesouro de museus reconhecidos internacionalmente, como o Prado, o Rainha Sofia e o Thyssen, além de joias menos conhecidas como o Museu Sorolla e os dinâmicos centros culturais Matadero e Conde Duque. Não faltam exposições e concertos a animar os dias e as noites na cidade madrilena, até ao amanhecer.

Um viagem única pelos sabores

Madrid, a capital gastronómica, seduz os paladares mais refinados com uma gastronomia que junta à mesa tradição e inovação. As casas tradicionais capturam o autêntico ambiente espanhol, deixando para os restaurantes vanguardistas as experiências gastronómicas mais impressionais – que las hay, las hay –, como a cozinha do eleito pela terceira vez consecutiva melhor chef do mundo, o espanhol Dabiz Muñoz, que desafia as normas da gastronomia em restaurantes como DiverXO, o seu mais famoso, ou a casa RavioXO, onde faz dumplings ou raviolis numa mistura de sotaques gastronómicos. Não há que esquecer ainda os mercados tradicionais, transformados em espaços gourmet, como o Mercado de San Miguel, verdadeiros templos para os amantes da boa mesa.

Cada bairro, uma beleza distinta

Caminhar por Madrid é uma viagem por lugares icónicos, desde o majestoso Palácio Real até à agitada Puerta del Sol, passando pela histórica Plaza Mayor e a glamorosa Gran Vía, repleta de lojas em cada esquina – com tudo o que possa imaginar, desde high end a fast fashion, não esquecendo o comércio tradicional. Cada bairro oferece uma experiência única, com os dias e as noites a passar seja a degustar tapas no bairro La Latina ou a explorar uma mistura perfeita entre literatura e gastronomia em Las Letras. Relaxar nos espaços verdes, como o Parque do Retiro, é um convite para apreciar a beleza singular que Madrid tem a oferecer. À medida que o sol se põe, qualquer canto da cidade oferece vistas espetaculares para o entardecer, criando o cenário perfeito para explorar a vida noturna lendária da cidade.

Sevilha

Uma cor e encanto especiais

Em Sevilha, a tradição é um estilo de vida, uma celebração que se estende dos monumentos aos recantos populares, das tapas aos espetáculos de flamenco. Uma cidade que conquista corações e deixa uma impressão que dura uma vida a todos os que têm a sorte de a vivenciar.

Sevilha é aquela cidade marcante e verdadeiramente especial que encanta os visitantes pela grandiosidade de monumentos e pelo encanto singular de bairros populares como Triana. O aroma de jasmim nas praças e a melodia da guitarra espanhola que ecoa pelas ruas dão-lhe uma atmosfera única. Uns dizem que é a tradição das festas que os conquista. Outros garantem que são as suas tapas que deixam água na boca só de pensar. Uma coisa é certa: Sevilha rouba o coração dos que por ali passam.

Um monumento de cidade

A grandiosidade de Sevilha revela-se nos poucos metros que separam a Giralda, a catedral e o Real Alcázar. A Giralda, icónica, oferece uma vista deslumbrante de Sevilha, pelo seu pátio de laranjeiras típico da Andaluzia com a majestosa catedral, em primeiro plano, o maior templo gótico da Europa. A não perder também o Real Alcázar, um palácio repleto de detalhes. Mas a monumentalidade da cidade está nos seus elementos mais intrínsecos, e com isto queremos dizer que esta monumentalidade de encantar está em coisas tão simples como as ruas e os grandes espaços abertos, mas também na imensidão da Plaza de España, no Parque María Luisa e nas vanguardistas Setas de Sevilha. Para viver a autêntica alma sevilhana, explore o centro histórico e aproveite para degustar tapas em áreas populares como Alameda, Macarena, Nervión, Los Remedios ou Triana, e saborear iguarias como o pescaíto en adobo, montaditos e os típicos caracóis, acompanhados de um fino ou uma cerveja bem gelada.

A alma do Sul

Em Sevilha, a tradição está sempre na moda. Do flamenco aos espetáculos de violão espanhol, das cerâmicas aos artesanatos típicos, não faltam lugares para levar consigo uma lembrança desta cidade inesquecível. Passe pelo bairro de Triana, um polo de lojas e ateliers que preservam a autenticidade de Sevilha. A tradição reflete-se também nas festas, como a alegre Feria de Abril, que este ano acontece entre 14 e 20 de abril, em que se aprecia a moda flamenca e a essência mais festiva de Sevilha.

Barcelona Para viver e reviver Banhada pelo mar Mediterrâneo, Barcelona é uma das capitais europeias mais trendy, imortalizada por Gaudí e pela arquitetura moderna. Barcelona é uma cidade que convida a ser visitada repetidamente. Repleta de tendências na cultura, na moda, na gastronomia, combina criatividade com o respeito pelo tradicional, uma cidade onde o encanto do centro histórico – no qual o tempo parece parar –, a vanguarda dos bairros modernos e o ritmo urbano vivem em pacífica convivência, entrelaçando-se numa sinfonia de experiências para quem a visita.

Um destino da moda e na moda

A cidade é uma espécie de vitrina às últimas novidades da moda, onde não pode faltar uma bela sessão de shopping. Passear pelas suas ruas é fazer uma viagem de descoberta, desde as áreas com mais glamour e edifícios emblemáticos, como o Passeig de Gràcia ou a Avenida Diagonal, onde estão algumas das grandes marcas com lojas icónicas, aos cenários alternativos e que respiram inovação em locais como o Bairro de Born, nunca esquecendo o comércio mais tradicional e as lojas e os ateliers centenários que surpreendem pela atenção ao detalhe e pela autenticidade que perdura na cidade e que ainda a marcam em cada esquina. Também o carácter mediterrânico e as ruas cheias de vida influenciam Barcelona e quem a visita. Um passeio pelas Las Ramblas até às praias urbanas é bom exemplo disso. Não faltam programas diferentes, numa mesma cidade, para explorar e até relaxar…

Surpresas agradáveis

Com monumentos icónicos, como a Sagrada Família, o Park Güell, a Casa Batló e La Pedrera, e que são verdadeiramente imperdíveis, os visitantes descobrem também em Barcelona surpresas de cada vez que a visitam. Dos passeios à beira-mar às noites nos terraços com vista panorâmica sobre a cidade, aos espaços verdes como o Parque de Montjüic e a Ciutadella, não há duas visitas iguais. Na agenda cultural, há sempre atividades e novas exposições para ver e rever. Antes de ir, não pode deixar de espreitar a agenda do Museu Picasso, Museu Nacional de Arte da Catalunha, CaixaForum e Gran Teatre del Liceu, um dos principais templos de ópera em Espanha. Para os fãs de futebol, não pode faltar ainda uma visita à casa do FC Barcelona.

Da alta cozinha à tradicional gastronomia catalã

A gastronomia é o espelho desta dualidade de vivência catalã. De um lado, os restaurantes de alta cozinha reconhecida mundialmente. Do outro, as tradicionais casas de comida catalã e os mercados gastronómicos, como o mercado de La Boqueria. Uma experiência gastronómica nesta cidade cosmopolita significa percorrer o mundo através dos sabores.

Valência

Uma cidade de contrastes

Qualquer época é ideal para visitar Valência, uma das cidades mais acolhedoras de Espanha, que convida os visitantes a explorar as ruas cheias de efervescência cultural e, a dois passos, desfrutar das praias mediterrâneas.

Valência é uma cidade perfeita para descobrir a pé. Na Praça da Rainha, com a sua majestosa Catedral e a Torre de Miguelete, que fica a 207 degraus de uma vista deslumbrante da cidade. No centro histórico, aprecia joias como a Lonja de la Seda – o Mercado da Seda, num dos edifícios mais bonitos da cidade, declarado Património Mundial com o seu idílico Pátio das Laranjeiras –, assim como o vibrante Mercado Central, o maior mercado de produtos frescos da Europa. Mais adiante, encontra o Museu Nacional de Cerâmica, com uma impressionante fachada, e as Torres de Quart e Serrano, que convidam à descoberta. Museus como o IVAM são imperdíveis. Já a Cidade das Artes e das Ciências, com formas inovadores, é o marco da cidade no seu lado mais moderno.

À beira-mar

Este lado mais cultural é contrabalançado com a vida marítima, num intermédio de cidade clássica e cidade cosmopolita. Na verdade, Valência é a verdadeira definição de Mediterrâneo convertido em cidade. Mais de 300 dias de sol por ano, areias douradas, águas azuis. Qualquer dia é bom para fazer uma pausa, visitar e revisitar os grandes areais da cidade e tirar um momento para dar um mergulho. Irresistível. Todas as praias da costa valenciana são perfeitas para desfrutar de uns dias de puro lazer. Melhor ainda se for acompanhado de uma paella à beira-mar, em locais como O Saler ou O Palmar, onde as famosas paellas são uma delícia imperdível. Acredite em nós, não há plano melhor do que este. À noite, as praias e os bares que acompanham os paredões dão à cidade uma nova vida, por isso, prepare-se para prolongar os dias para lá do pôr do sol.

Infinidade de iguarias para saborear

Mas nem só de paellas à beira-mar se faz a gastronomia da cidade valenciana. O cenário gastronómico é tão vibrante quanto a vida noturna, seja nos bairros mais tradicionais seja nas novas áreas como Ruzafa ou o bairro do Carmen, onde restaurantes inovadores e estrelados Michelin aguardam os paladares mais exigentes.

