Mobiliário: Antarte tem o IVA "de férias" em agosto

Quando os ambientes da casa são renovados com estilo, transformam cada espaço num refúgio de conforto e bem-estar, ideal para aproveitar os dias luminosos do verão. Seja um simples retoque ou uma remodelação total da sala de jantar, sala de estar, quartos, hall ou escritório, os móveis Antarte oferecem design atual, alinhado com as últimas tendências, e estão com descontos excecionais que não pode perder.

Sala de jantar: onde as memórias ganham forma

Reunir família e amigos à mesa, é construir momentos inesquecíveis. Ao conforto de cadeiras que devem proporcionar um assento impecável, deve adicionar-se a ergonomia da mesa de jantar. Entre as coleções da Antarte há opções para todos os gostos: de tampos retangulares, ovais ou redondos, a versões extensíveis até 2,5 metros para receber um número de convidados mais alargado. O seu orçamento permite apenas um retoque? Então renove o aparador de sala, um móvel que deve ter boa capacidade de arrumação e funcionalidade.

Sala de estar: onde o tempo passa devagar

É um dos ambientes que deve sempre inspirar conforto e vontade de regressar. Seja para ver séries, conversar ou simplesmente descansar, renovar os sofás pode fazer toda a diferença. Na Antarte encontra modelos de 2 ou 3 lugares e sofás com chaise longue, que reúnem design apelativo e conforto excecional. Se ainda não tem alguma destas peças, adicione cadeirões ou poltronas, parceiros perfeitos para momentos onde o tempo pára para relaxarmos. Ao preferir apenas um retoque na sala, opte por novas mesas de centro ou de apoio. Um novo móvel de tv poderá otimizar o espaço disponível e dar contemporaneidade ao ambiente.

Quartos: o recanto mais pessoal

A cama será sempre a peça de mobiliário que merece a escolha mais cuidada no momento de compra. Deve oferecer um patamar superior de conforto e design harmonioso. Uma nova cama, seja de casal ou com arrumação integrada, traz uma atmosfera completamente nova ao quarto. Na Antarte, pode adquirir uma cama personalizada e completar o espaço com mesas de cabeceira modernas e funcionais, com mais capacidade de arrumação.

Hall de entrada: receção sensacional

Um hall de entrada bem decorado deixa uma impressão marcante. A consola é a peça-chave que define o estilo do espaço. Na Antarte, encontra consolas com designs elegantes e proporções que se adaptam ao seu hall. Para um toque extra de funcionalidade e charme, adicione um cabide moderno e uma sapateira.

Na Antarte, cada peça de mobiliário pode ser personalizada entre centenas de opções em materiais e acabamentos de qualidade premium. Visitar uma loja é a melhor forma de explorar texturas, ver de perto tonalidades e receber apoio especializado de designers de interiores, que ajudam a criar ambientes à sua medida. Pode ainda obter projetos de decoração 3D. Para compras de valor superior a 500 euros em Portugal continental, a montagem e entrega são gratuitas.

