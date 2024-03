Milhares de ofertas em eletrónica e não só! A festa de ofertas de primavera da Amazon está de volta

até às 22h59 do dia 25 de





Este evento único, de seis dias, dá acesso ofertas numa vasta gama de artigos em inúmeras categorias, incluindo eletrónica, casa e jardim, e desporto, em marcas de referência como Samsung, Cecotec, Dodot, Xiaomi, Cosori, Garmin, Lenovo, LG, Philips ou ghd.













No supermercado, na habitação e em geral no dia a dia, os preços não param de subir e os portugueses fazem as contas à vida. Assim, mais do que nunca é importante "fazer um bom negócio" e encontrar produtos de qualidade ao melhor preço. Isso é possível com o evento mais aguardado do momento: a Festa de Ofertas de Primavera da Amazon Quer deseje comprar aquela air fryer de que toda a gente fala, um aspirador inteligente, uma televisão ou uma prancha para o cabelo, sem arruinar o orçamento, basta visitar o site da Amazon

"Estamos muito satisfeitos por dar aos nossos clientes a oportunidade de poupar em grande com ofertas em milhares de artigos em todas as categorias", diz João Reis, Senior Product Manager, Portugal Delivery Experience & Prime na Amazon.









Acrescentando: "apesar de oferecermos preços baixos e de ofertas de grande valor durante todo o ano, a Festa de Ofertas de Primavera da Amazon disponibiliza ofertas especiais e a oportunidade de poupar em artigos essenciais para a primavera. Não esquecendo que a Amazon também se destaca pelas suas opções de entrega rápida e gratuita para os membros Prime, agora também com entregas ao fim-de-semana em Portugal em determinados códigos postais".





Já é Prime? Desfrute de vantagens adicionais

Quem compra na Amazon beneficia de vantagens, tanto na variedade de produtos que encontra, assim como a qualidade e preços acessíveis. No entanto, ao ser cliente Prime os benefícios multiplicam-se. O Prime foi concebido para tornar a sua vida melhor a cada dia. Mais de 200 milhões de clientes em todo o mundo já desfrutam dos muitos benefícios do programa, incluindo as melhores compras e entretenimento, enquanto poupa tempo e dinheiro.



Ao pertencer a este clube exclusivo tem acesso a uma e xperiência de envios ilimitada, rápida e gratuita. Em Portugal, os clientes Prime recebem envios em apenas dois dias em milhões de produtos, além de terem acesso a um amplo catálogo de filmes e séries premiados com o Prime Video, armazenamento ilimitado de fotos com Amazon Photos, conteúdo gratuito para jogos com Prime Gaming, Prime Day, e muito mais.











Adira ao Prime gratuitamente e sem compromisso

O preço do Prime é de 49,90 euros por ano ou 4,99 euros por mês, e os clientes podem iniciar a qualquer momento um teste gratuito de 30 dias, se elegíveis, em amazon.es/prime. Ou seja, durante a Festa de Ofertas de Primavera pode comprar e beneficiar de todas as vantagens de ser cliente Prime sem qualquer custo adicional.











Cada vez mais perto dos portugueses

A Amazon quer chegar a todos os consumidores, sem complicações. Para isso, a marca procura "falar a língua" dos seus clientes, entender os seus valores e responder às suas necessidades, nomeadamente a preocupação das famílias com os preços.











Nesta senda, e para garantir uma maior proximidade, desde 2021, que os clientes portugueses podem fazer compras na amazon.es na sua língua materna. Onde encontram produtos de várias marcas nacionais como a Delta, Castelbel, Ambar, Renova, entre outras.







Está convidado para a festa!

Até às 22h59 de 25 de março, venha à Festa de Ofertas de Primavera da Amazon e dê as boas vindas à nova estação com tudo o que precisa. Compre finalmente aquele produto que tanto quer com um desconto imbatível, ou dê um presente inesquecível.