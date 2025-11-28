A coleção King Seiko, nascida em 1961 e renascida em 2022, afirma-se hoje como o maior ícone de elegância mecânica da Seiko. A nova série VANAC, lançada este ano e inspirada no modelo arrojado de 1972, chega às lojas exclusivas Seiko Watch Salon com um design angular marcante e o movimento mecânico mais preciso de sempre da marca. A Seiko volta às origens para celebrar a essência, aliando tradição, inovação e um luxo que dispensa excessos – mas nunca impacto –, com o regresso de um clássico reinventado, perfeito para o pulso de quem exige caráter.

King Seiko: três séries, uma herança monumental

Desde o lançamento em 1961, King Seiko representou o avanço da relojoaria mecânica japonesa. O renascimento em 2022 trouxe um novo capítulo dividido em três séries, cada uma baseada num modelo histórico.

KSK, 1965

A série que marcou o renascer da coleção em 2022 inspira-se no emblemático modelo de 1965, definindo o ADN King Seiko: superfícies planas e amplas, ângulos vincados, o icónico índice serrilhado às 12 horas e um rigor estético que moldou a identidade da marca.

KS1969, baseada no 45KCM

Lançada no ano passado, esta série distingue-se pelas laterais curvas da caixa, homenageando o design de 1969 e reforçando a diversidade estética dentro da coleção.

VANAC, 1972 reinventado para 2024

Este ano, a King Seiko vai mais longe com a reinterpretação da série VANAC, originalmente conhecida pelas cores vibrantes e formas multifacetadas. Hoje, regressa com uma linguagem contemporânea, sofisticada e profundamente urbana.

KING SEIKO. O RENASCIMENTO QUE ESTÁ A ABALAR O MUNDO DO LUXO

VANAC: o novo ícone inspirado no horizonte de Tóquio

As novas criações VANAC bebem inspiração da metrópole que viu nascer King Seiko: Tóquio, um horizonte que muda com a luz, com o ritmo e com a energia da cidade. Cada detalhe do relógio remete para este cenário artístico e cinematográfico.

Caixa angular, presença escultural

A caixa, de caráter forte e geométrico, parece ter sido esculpida de um bloco sólido de metal. A ausência de bisel confere ao relógio uma elegância inesperada e um perfil esguio. As superfícies espelhadas, polidas com técnicas avançadas, criam um jogo de luz que ecoa a arquitetura futurista da capital japonesa.

Mostrador com assinatura “V”

Com um padrão de riscas horizontais e índices dispostos num anel dedicado, o mostrador é um exercício de modernidade. O índice das 12 horas e o contrapeso do ponteiro dos segundos exibem a letra “V”, uma homenagem subtil e perfeita ao nome VANAC.

Bracelete feita para o luxo

Uma nova bracelete combina elos escovados e espelhados, equilibrando conforto e distinção. No pulso, sente-se como uma joia tecnológica.

Tampa transparente: uma estreia absoluta

Pela primeira vez desde o relançamento da coleção, um King Seiko apresenta tampa de rosca transparente. O escudo King Seiko surge agora gravado no vidro de safira, num gesto que liga passado e futuro.

Movimento mais preciso da história da Seiko

O novo VANAC estreia o Calibre 8L45, o movimento mecânico mais preciso alguma vez produzido pela marca: +10/-5 segundos por dia, com 72 horas de reserva de marcha.

O calibre combina robustez, fiabilidade e uma estética requintada, visível através do rotor e das pontes decorados com um padrão ondulado subtil e luxuoso. É o novo pináculo da engenharia mecânica da Seiko, uma fusão exemplar entre performance e beleza funcional.

VANAC: cores que nascem do céu de Tóquio

A série apresenta três versões inspiradas em diferentes momentos do dia na capital japonesa: violeta crepúsculo, azul-marinho meia-noite e prateado nascer do sol.

Existe ainda uma edição limitada dedicada ao nascer do sol, onde o mostrador em tons dourados e o logótipo correspondente transformam o relógio numa peça verdadeiramente colecionável.

Renascimento do tempo começa no pulso

King Seiko é mais do que uma coleção: é uma declaração de estilo, precisão e identidade. A série VANAC simboliza o momento em que a intemporalidade encontra a ousadia.

Descubra a coleção King Seiko nas lojas exclusivas Seiko Watch Salon e deixe que o novo VANAC redefina o luxo no seu pulso.