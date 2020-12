Já conhece a melhor experiência de barista em casa?

Curto ou longo, em chávena ou em copo, pingado ou simples. Há muitas formas de beber café e não há uma que seja a certa. O café deve ser preparado ao gosto de cada um, mas uma coisa é certa: é nos grãos frescos que está a sua essência.

Os longos períodos passados em casa, em trabalho ou em lazer, evidenciaram a necessidade de uma máquina de café de qualidade em casa. Seja para obter o boost de energia de que necessita para mais um dia de trabalho, para oferecer às visitas, para inovar nas bebidas do pequeno almoço ou lanche, ou para acompanhar um doce no final do jantar. A Primadonna Soul, da De’Longhi oferece sofisticação e qualidade superior em cada grão de café fresco, moído na hora.

A essência do café, grão a grão

Gostos não se discutem, nem mesmo quando se fala de café. A origem de cada grão confere um sabor único a cada extração e a moagem perfeita preserva a sua essência.

É este um dos principais fatores distintivos da nova máquina de café automática Primadonna Soul: a tecnologia Bean Adapt define automaticamente os parâmetros de moagem e de extração que melhor servem os grãos específicos que escolher, preservando o seu melhor aroma e sabor a café.

O know-how De’Longhi e a inovação e tecnologia desta nova máquina de café automática são essenciais para conseguir o melhor café do mundo em sua casa, personalizado ao gosto de cada elemento da família.. É também esta combinação que torna a Primadonna Soul a melhor aliada para extrair a alma do verdadeiro café italiano: com ecrã tátil de 4.3’’ e conetividade integrada, através da app Coffee Link, a simbiose entre automação e experiência de barista será feita de forma intuitiva.

Uma máquina familiar com qualidade profissional

Ele gosta de uma grande caneca de café, com um toque de leite, não muito quente; ela prefere um café simples, intenso, cremoso, diretamente para uma Mug para beber a caminho do trabalho; as crianças gostam de variar entre um chocolate quente e um Latte ou Cappuccino. Parece magia, mas uma máquina de café inteligente, que conhece as preferências de cada um, é a melhor forma de satisfazer toda a família com um simples toque.

A Primadonna Soul integra mais de 18 receitas, desde o verdadeiro cappuccino ao chocolate quente de comer à colher! Cada bebida pode facilmente ser personalizada em função do tamanho da chávena, da temperatura que prefere ou da intensidade de aroma e sabor que mais gosta. Inclui ainda sistema LatteCrema, uma tecnologia que garante uma espuma densa de leite perfeita.

O sistema inteligente desta máquina de café permite a criação e memorização de até cinco perfis, para que cada elemento da família possa registar as suas preferências e regular as características da bebida que desejacom um simples toque!

O depósito de grãos de café com uma capacidade de 500 gramas e o depósito de água com 2,2 litros de capacidade tornam esta máquina ideal para famílias numerosas ou para quem gosta de receber amigos em casa e servir a melhor bebida de café, como um verdadeiro barista.

Garantia de excelência

O site da De’Longhi é uma verdadeira ode à arte do café: encontra várias máquinas de café, desde automáticas a Manuais, para uma escolha adaptada às suas necessidades, bem como acessórios adicionais para prolongar a vida da sua máquina ou ainda uma grande variedade de cafés em grão.

Na compra da Primadonna Soul, no valor de 1199 €, terá ainda acesso à oferta do Pack De’Longhi Platinum Service no valor de 120€ ( inclui: 2 chávenas de vidro Espresso, 2 chávenas de vidro Cappuccino, 2 chávenas de vidro Latte Macchiato, 4 soluções descalcificantes, 1 polvilhador de chocolate, 1 produto para a limpeza do depósito de leite, 1 kg de café em grão Expert Pieno Gusto da Lavazza), um Cartão VIP Platinum Digital e um Serviço Técnico Express durante 5 anos.

Neste Natal, sinta-se o melhor barista do mundo!