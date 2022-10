Há um novo evento Amazon que ninguém quer perder

Prepare-se para 48 horas de acesso antecipado a grandes descontos no megaevento Ofertas Exclusivas Amazon Prime, um exclusivo para os membros Prime, que vão poder usufruir de descontos em produtos indispensáveis, desde essenciais do dia a dia a produtos selecionados, de marcas reconhecidas como Philips, Samsung, Braun, Cosori, Dodot e Xiaomi. Esta é uma surpresa da Amazon para todos os membros Prime, para mostrar o quão especiais são para a gigante americana. Sinta-se uma estrela e participe neste evento completamente novo e criado especialmente para os membros Prime.

Em Portugal, o evento arranca às 23h do dia 10 de outubro e termina às 23h de dia 12 de outubro. Quem é membro Amazon Prime vai usufruir de descontos mais cedo e encontrar centenas de ofertas, que permitem grandes poupanças em todas as categorias, incluindo eletrónica, moda, casa, cozinha e brinquedos.

Durante estes dois dias, a Amazon vai facilitar todas as compras e enviar notificações de alerta das principais oportunidades durante o evento, com base nas pesquisas e produtos vistos recentemente na Amazon.

Ainda não é membro Prime?

Ainda vai a tempo de aderir ao Prime e aproveitar todas as ofertas e benefícios a tempo do grande evento. Qualquer pessoa pode aderir! Se for elegível, tem ainda a opção de começar um teste gratuito de 30 dias e participar e poupar mais cedo nas Ofertas Exclusivas Amazon Prime. Com o Prime (€49,99 por ano ou €4,99 por mês), tem acesso às melhores compras, com entregas rápidas (em dois dias!) em milhões de produtos.

O programa Prime da Amazon inclui ainda o acesso a um vasto catálogo de filmes e séries premiadas com a plataforma de streaming Amazon Prime Video (é aqui que está a série O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder), armazenamento ilimitado de fotos com o Amazon Photos, jogos gratuitos, subscrição no Twitch e uma experiência premium com o Prime Gaming, acesso antecipado aos Lightning Deals (ofertas flash com antecedência de 30 minutos) e ao Prime Day (evento global de compras exclusivo para membros), e muito mais.

Prime Video com desconto

Até 7 de outubro, os membros do Prime têm acesso a uma seleção de conteúdos novos e populares no Prime Video, que podem alugar ou comprar com até 50% de desconto. O Prime Video é apenas mais uma das vantagens incluídas na subscrição Prime.

Compras com confiança e entregas seguras

Com proteção em todas as compras, está totalmente seguro para fazer compras na Amazon. No caso improvável de os clientes terem problemas com a entrega ou com as condições de compra, a Amazon fará a devolução ou substituição. A experiência de compras de confiança em todos os produtos disponibilizados é uma prioridade para a Amazon, juntamente com a experiência de envios ilimitada, rápida e gratuita com o programa Prime. Graças a uma rede global de transportes, pautada pela combinação de tecnologia inovadora, serviços de transporte e parceiros, a Amazon consegue garantir entrega gratuita e rápida – em Portugal bastam dois dias para receber a encomenda em casa (ou numa morada à escolha).

Amazon em Portugal

A Amazon Prime, que conta com mais de 200 milhões de membros em todo o mundo, chegou a Portugal em 2021, com o site amazon.es em português e o melhor do entretenimento, compras e envios rápidos, entre muitas outras vantagens. O acesso ao evento Ofertas Exclusivas Amazon Prime é mais um dos muitos benefícios que o Prime da Amazon inclui. Este é o momento certo para comprar o que tanto deseja e poupar ao longo do ano. Marque na agenda. Por aqui, o nosso calendário já tem um alerta agendado!