Festa de Ofertas Amazon Prime: Descontos em grandes marcas

Afinal, quem é que não gosta de um bom desconto? Todos, certo? Sobretudo quando falamos de grandes marcas, com produtos de elevada qualidade, mas a um preço baixo.

Marque na agenda e tenha acesso a algumas das melhores ofertas do ano na Amazon durante a Festa de Ofertas Amazon Prime, que terá início a 9 de outubro, às 23h, e decorrerá até 11 de outubro, às 23h. O evento de 48 horas vai oferecer produtos selecionados da Garmin, Cosori, Samsung, HP, Xiaomi, Asus, Dodot, Lenovo e Phillips a preços bem pequeninos. É uma excelente oportunidade para antecipar as compras de Natal e os presentes para as festas que se aproximam, sem arruinar o orçamento.

Descontos Amazon num evento exclusivo



Com novos descontos disponíveis durante todo o evento, numa vasta seleção de produtos, sem esquecer as várias opções de entrega rápidas e convenientes, a Festa de Ofertas Amazon Prime assegura as compras mais esperadas dos clientes Prime. Agora com entregas também ao fim-de-semana. Ainda não é membro Prime? Não há problema: pode aderir ou iniciar um teste gratuito e tirar o máximo partido das suas compras.



Enquanto não sabemos que produtos vão estar em desconto, deixamos algumas ideias de produtos que pode acrescentar à sua lista de desejos.

Hitachi 65HAK5450, Android Smart TV 65", 4K Ultra HD MSI PRO MP241X Monitor profissional FHD, ecrã de 23,8" (60 cm) Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) Tablet de 10,61" 2K

Prepare-se para a ocasião!

Poupe com a ajuda das notificações de ofertas e saiba como se preparar melhor para os dias da Festa de Ofertas Amazon Prime com as seguintes sugestões:

Explore todas as opções de entrega: com uma subscrição Prime torne a sua vida mais fácil e disponha da entrega rápida e gratuita de milhões de artigos. Escolha a opção de entrega que melhor se adapta às suas necessidades durante a Festa de Ofertas Amazon Prime.

Configurar alertas de ofertas personalizadas: subscreva para receber notificações de alertas de ofertas relacionadas com pesquisas recentes na Amazon e artigos vistos recentemente. Quando a Festa de Ofertas Amazon Prime chegar, receberá notificações push a alertá-lo sobre os seus produtos preferidos.







Krups Essential EA8160 Máquina de café supre automática Moulinex Perfect Mix+ Liquidificadora de copo, 1200 W

Rowenta Eclipse 2 em 1 QU5030 ventilador purificador Rowenta Acces Steam Pocket Escova de vapor de mão

Rowenta x Karl Lagerfeld K/pro Stylist SF467L Rowenta Multiacessórios Fórmula 1 TN944M Aparador de barba e máquina de cortar cabelo

"É muito importante para nós dar aos nossos clientes Prime a oportunidade de poupar, através do acesso a

. Além de todos os benefícios em ser cliente Prime, como Amazon prime vídeo, Amazon prime gaming e Amazon Photos, os nossos clientes reconhecem ainda a importância de eventos como a Festa de Ofertas Amazon Prime, em que têm

a oportunidades de desconto imperdíveis. E nunca esquecendo as entregas grátis em dois dias, benefícios essenciais para os nossos clientes Prime!", diz Inês Ruvina, Portugal Expansion Senior manager.

Dodot Fraldas bebé sensível tamanho 4 NAN SUPREME 3 leite de crescimento em pó premium

Barbie The Movie - Margot Robbie como Barbie boneca Signature colecionável Barbie Fashionista

Só para clientes Prime:

· Entregas em até dois dias · Entregas ao fim de semana

SONGMICS Armário organizador em têxtil dobrável SONGMICS OBN86BK Cadeira giratória de escritório

VASAGLE Mesa de barra VASAGLE Mesa em forma de Z, mesa de computador

Descubra as vantagens de ser membro Amazon Prime



Porque o dia só tem 24 horas e não dá para tudo, o Prime pretende simplificar a vida dos seus clientes. Mais de 200 milhões de pessoas em todo o mundo já estão a aproveitar todos os benefícios do programa, incluindo as melhores compras e entretenimento. Experiência de envios ilimitada, rápida e gratuita: é o que pode esperar.

Em Portugal, os clientes Prime recebem envios em dois dias em milhões de produtos, têm acesso a um vasto catálogo de filmes e de séries premiados com o Prime Video, armazenamento ilimitado de fotos com Amazon Photos, conteúdo gratuito para jogos com Prime Gaming, Prime Day, e muito mais.

Desde 2021, os clientes portugueses podem fazer compras na amazon.es na sua língua materna, na qual encontram várias marcas nacionais como a Delta, Castelbel, Ambar, Renova, entre outras. O preço do Prime é de 49,90 euros por ano ou 4,99 euros por mês, e pode iniciar um teste gratuito de 30 dias.

Do que está à espera? Descubra produtos feitos à sua medida e prepare o seu carrinho. Há um mundo de possibilidades à distância de um clique. Comece hoje mesmo a beneficiar de descontos incríveis.