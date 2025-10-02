Dicas para obter um crédito pessoal com condições favoráveis e rápidas

Seja para lidar com uma despesa inesperada, realizar uma pequena renovação em casa ou consolidar créditos, é importante saber como proceder para aumentar a probabilidade de aprovação e garantir condições vantajosas.

Neste artigo, reunimos algumas recomendações práticas para quem pretende solicitar um crédito pessoal.

Como preparar a documentação para o pedido do crédito

A preparação começa com a organização dos documentos exigidos. Ter toda a documentação necessária reunida e atualizada permite agilizar o processo e evitar atrasos desnecessários. Em geral, são solicitados:

? Cartão de Cidadão (ou Bilhete de Identidade e NIF);

? Comprovativo de morada (fatura de serviços, como água ou gás e eletricidade);

? Comprovativos de rendimentos (recibos de vencimento dos últimos 3 meses ou declaração anual de IRS respeitante ao último exercício);

? Comprovativo de vínculo laboral ou contrato de trabalho;

? IBAN para efeitos de débito direto.

No caso de trabalhadores independentes, poderá ser necessário apresentar a declaração da Segurança Social e os recibos verdes mais recentes.

Sugestão útil: certifique-se de que todos os documentos se encontram legíveis e dentro da respetiva data de validade.

Fatores que influenciam a aprovação do crédito pessoal

A aprovação de um crédito não depende apenas da vontade de contratar; as instituições financeiras avaliam vários critérios que determinam se o pedido será aceite e em que condições.

1. Rácio de endividamento

Este indicador revela a percentagem do rendimento mensal já destinada a outros créditos. Um rácio elevado pode comprometer a aprovação.

2. Estabilidade profissional

A existência de um contrato de trabalho sem termo ou de rendimentos regulares transmite maior segurança às instituições financeiras.

3. Histórico de crédito

O registo de cumprimento ou incumprimento de créditos anteriores tem um peso significativo. Atrasos ou falhas no pagamento podem dificultar a aprovação.

4. Montante solicitado

Mesmo que o rendimento seja confortável, pedir um valor desajustado à capacidade de proceder ao reembolso pode levar à recusa do financiamento.

Como melhorar a sua pontuação de crédito antes de solicitar o financiamento

Embora em Portugal a pontuação de crédito não seja comunicada de forma explícita ao consumidor, os bancos baseiam-se na informação constante do Mapa de Responsabilidades de Crédito emitido pelo Banco de Portugal.

Para melhorar este registo:

? Pague pontualmente todas as obrigações, incluindo créditos, cartões e serviços;

? Evite acumular vários créditos em simultâneo;

? Reduza ao máximo os limites de crédito não utilizados;

? Verifique se existem registos incorretos no Banco de Portugal e, se necessário, peça a sua correção.

Pode consultar gratuitamente o seu mapa de responsabilidades através do portal do Banco de Portugal.

Dicas para evitar erros comuns no pedido de um crédito pessoal

Alguns erros simples podem dificultar a obtenção de crédito ou levar à escolha de uma proposta menos vantajosa. Entre os mais frequentes, destacam-se:

1. Não comparar propostas

Há diferenças significativas entre instituições, pelo que é importante solicitar simulações em mais do que um banco ou entidade financeira.

2. Ignorar a TAEG

A Taxa Anual de Encargos Efetiva Global (TAEG) reflete o custo total do crédito, incluindo juros, comissões e outros encargos. É o principal indicador de comparação.

3. Omitir informações

Ocultar rendimentos instáveis ou créditos em curso poderá resultar na reprovação imediata do pedido; como tal, é fundamental demonstrar transparência.

4. Solicitar um valor superior ao necessário

Além de aumentar o risco de não aprovação, tal poderá implicar um encargo mensal superior ao que o orçamento familiar é capaz de comportar.

5. Não simular diferentes prazos e montantes

Simular várias opções ajuda-o a compreender o impacto da prestação mensal e do custo total do crédito.

Como comparar ofertas e escolher o melhor crédito pessoal

Ao comparar diferentes propostas, deve considerar os seguintes aspetos:

1. TAEG e MTIC

A TAEG, como anteriormente referido, é o melhor indicador para comparar propostas. Já o MTIC (Montante Total Imputado ao Consumidor) revela o valor total a pagar pelo crédito.

2. Prazos de reembolso

Os prazos mais longos reduzem o valor das prestações mensais, mas aumentam o custo total, pelo que deverá encontrar um equilíbrio entre conforto financeiro e custo final.

3. Comissões e encargos associados

Alguns créditos implicam comissões de abertura, de processamento ou obrigatoriedade de contratar seguros; estes custos devem ser considerados na sua escolha.

4. Facilidade de contratação

Atualmente, muitas instituições disponibilizam processos 100% digitais, com resposta rápida e assinatura eletrónica. Estas comodidades poderão ser um fator decisivo.

Considerações finais

Solicitar um crédito pessoal com condições favoráveis e aprovação rápida depende, em grande medida, da preparação do processo e da capacidade de avaliação das várias opções disponíveis no mercado.

Antes de avançar, é recomendável reunir toda a documentação necessária, analisar o seu orçamento mensal, simular diferentes cenários e comparar várias propostas com base na TAEG, no MTIC, nos prazos e nos encargos e comissões. Evite decisões precipitadas e opte por soluções que se adequem à sua realidade financeira.

O crédito deve ser uma ferramenta para facilitar a sua vida, não um peso no final do mês. Planeie cuidadosamente, escolha com critério e mantenha sempre o controlo das suas finanças.

Este conteúdo foi escrito integralmente pelo Credibom