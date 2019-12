Christmas countdown: as melhores prendas de Natal estão aqui!

Há dois tipos de pessoas em época natalícia: aquelas que vibram com a perspetiva de dias e dias a escolher presentes e aquelas que, se pudessem pedir um desejo, pediriam para que as compras aparecessem feitas, embrulhadas e prontas a entregar. Os labirintos de corredores nas lojas, a desarrumação nas prateleiras e as longas filas na caixa demovem qualquer pessoa. Felizmente, a Internet hoje é tão rápida que conseguimos despachar a lista de presentes em muito menos tempo e com muito mais comodidade.

Nesta vaga de frio, nem as pantufas precisa de tirar! Na Notino há prendas de Natal para todos os bolsos e para todos os gostos. Em meia dúzia de cliques consegue fazer check! É tão simples encontrar presentes que se adequem a todos que, desconfiamos, no final vai querer mimar-se também a si! Para facilitar (ainda mais) a tarefa, fizemos nós uma lista de presenteados. Inspire-se, boas compras e feliz Natal!

Para a cara-metade

Quer seja homem ou mulher e quer esteja com um homem ou com uma mulher, é nesta prenda que deve apostar todas as fichas e todo o empenho. Afinal, o amor é impagável, mas a cara de felicidade de quem se ama quando recebe o presente perfeito também é! A nossa recomendação é a de oferecer a fragância preferida – e todos nós temos um "perfume de eleição", aquele que mais nos define – e levar ao próximo nível, gravando uma mensagem personalizada no perfume. Quem sabe uma declaração ou um pedido de casamento, para aumentar a magia do Natal!

Para as mulheres da sua vida

Tudo o que esteja relacionado com o mundo da beleza, do bem-estar e dos cuidados agrada ao público feminino. Para acertar em todas as prendas para mulher que tem de comprar, basta adaptar as sugestões às personalidades de cada uma.

A mãe

Mãe é mãe e toda a gente gosta de fazer feliz a sua. Não importa a idade, a mãe tem sempre colo, um conselho acertado e uma comida de conforto. No Natal, queremos tentar mostrar todo o amor e todo o apreço à "melhor mãe do mundo" (porque sim, a nossa mãe é sempre a melhor). Este Natal, a escolha é simples: um coffret de cuidados de corpo, que a fará ter pequenos momentos de luxo e relaxamento sem sair de casa.

A irmã

Companheiras de dramas familiares, de aventuras e de memórias, as irmãs são um público exigente nesta altura do ano, sobretudo porque a proximidade faz com que os níveis de honestidade sejam elevados: se não gostarem de um presente, elas vão de certeza manifestar-se, ainda que valorizem o esforço. Está na altura de as deixar de boca aberta: ofereça um presente inesperado mas útil, como um alisador de cabelo ou um conjunto de pincéis de maquilhagem! É desta que a vai ouvir dizer, com toda a sinceridade, "adorei!"

A tia

Na consoada, a tendência para se fazer um jantar alargado é grande. Tios, primos e sobrinhos sentam-se à mesa e, nesse caso, convém que na hora de trocar prendas ninguém se sinta deixado de fora. Aquela tia que já nem vê há algum tempo mas que lhe traz as melhores recordações dos tempos de miúdo também merece um miminho! Para acertar na muche, ofereça um ambientador para a casa ou uma vela perfumada! Sempre que entrar em casa, vai lembrar-se de si e ficar com um sorriso no rosto.

Para os homens da sua vida

Atualmente já se quebrou o mito de que os homens não sabem ou não querem cuidar de si, mas muitos ainda se perdem na multiplicidade de ofertas e têm dificuldade em escolher os produtos certos. Dê uma ajuda com cuidados que vão melhorar o dia a dia e a autoestima da ala masculina do seu leque.

O pai

É o porto seguro, a âncora e o abraço forte. Pai só há um e merece o melhor cuidado, o melhor presente e o maior afeto. Habituamo-nos a que os conselhos venham de pai para filho, mas neste Natal pode fazer o inverso em forma de presente! Dê uma lembrança que o faça cuidar de si e estar sempre no seu melhor. Um conjunto de cuidados de rosto e corpo ou um perfume que destaque a sua personalidade vai ser uma dupla prenda: por um lado, útil, por outro, tira-lhe o trabalho de escolher os produtos de que precisa!

O irmão

Tal como com as irmãs, a sinceridade aqui vai ser sempre ponto de honra e, por isso, tem de brilhar na hora de oferecer algo. Os homens modernos e urbanos preocupam-se com os mais ínfimos pormenores e, por isso, o presente ideal pode ser dedicado ao pormenor de estilo. Um coffret para a barba Captain Fawcett, com pincel de barbear, lâmina e sabão vai surpreendê-lo pelo toque vintage e pela originalidade!

O amigo secreto

Se na rifa do amigo secreto lhe calhou um homem, português, com o mínimo interesse em futebol, já pode parar de procurar. Na Notino encontra um coffret Cristiano Ronaldo CR7, com perfume e gel de banho. A marca do melhor do mundo vai deixar o seu amigo com a confiança para, ao desembrulhar, gritar: sííí!