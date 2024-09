Celebrar o outono em Serralves

Cinema, jogos, mercado, teatro e exposições. Não vai faltar animação no próximo fim de semana em Serralves. A 28 e 29 de setembro, sábado e domingo, a Fundação abre uma vez mais as suas portas ao público para a já tradicional Festa de Outono, com diversas atividades gratuitas para toda a família.

São dois dias em cheio, para celebrar a chegada da nova estação. O Parque de Serralves, nomeadamente a zona da Quinta, enche-se de vida e de cor para receber o outono. Várias expressões artísticas, das artes plásticas à literatura, passando pela música e pelo teatro, associadas a saberes e artes tradicionais, querem promover a diversidade outonal. Nada de novo para aqueles que, noutros anos, já ali foram celebrar o fim do verão. É que esta é já uma festa que marca o calendário do Porto. Quem já foi regressa. E, para os que ainda não foram, 2024 é a altura certa para descobrir porque tantos fazem questão de voltar todos os anos.

Com um programa diverso que promete agradar a toda a família, dos mais novos aos mais velhos, aliando contemporaneidade e tradição, entre as 10h e as 19h de sábado e domingo, todos os caminhos no Porto vão dar a Serralves, que vai celebrar a ruralidade, mostrar a produção alimentar e explorar as raças autóctones, nomeadamente as que habitam no Parque de Serralves, num programa que tem por objetivo sensibilizar as pessoas para uma cultura ambientalmente responsável e transformadora.

Haverá um Mercado de Outono com produtos da época que celebram a estação – e dos quais já temos saudades –, uma feira de design urbano inspirado no outono, instalações interativas, saídas de campo, circo contemporâneo, teatro de marionetas, workshops, jogos, leituras e exposições. Há ainda um percurso por instalações artísticas, exposições e sessões de cinema no âmbito do BOIL, um festival de motivação para a ação climática que decorreu a 25 e 26, também em Serralves. E, sobretudo, a oportunidade única de criar memórias em família: os mais novos vão delirar com a oportunidade de brincar em fardos de palha e com os animais da quinta, fazer atividades e workshops em que podem dar largas à imaginação e à veia artística ou assistir a inesperados espetáculos circenses.

Passear no parque, visitar a horta, dar festinhas aos animais, ouvir música, explorar arte contemporânea, assistir a um espetáculo de circo, saborear alimentos que há quase um ano não provamos e descobrir um saber tradicional. Que mais se pode pedir de um fim de semana no qual as temperaturas ainda estão amenas, perfeitas para um dia ao ar livre, mas que já chamam por cores outonais, castanhas, abóboras e especiarias? Um bocadinho de campo no meio da cidade, para nos ligar à natureza e lembrar que os ciclos das estações ainda comandam a vida.