Bold is Better

Se as tendências estão cada vez mais arrojadas no que toca ao vestuário masculino – quer seja em cor, padrão ou texturas –, o vasto mundo dos acessórios não lhe fica atrás. Marcar a diferença exige agora mais do que combinar peças. Pormenores como os sapatos, o corte de cabelo, a barba, o cinto, os óculos de sol ou o relógio mostram a preocupação e o cuidado que cada homem tem.

Embora a indústria relojoeira seja muito diferente da indústria da moda, as tendências têm vindo a apoderar-se destes acessórios, cada vez mais versáteis, para se adaptarem à multiplicidade de personalidades. Com novidades que surgem a cada segundo, a ligação a marcas que compreendam verdadeiramente a importância do design é cada vez mais relevante na altura de escolher este acessório.





Numa altura em que um relógio é quase um capricho, o design, a inovação tecnológica e a atenção ao detalhe são pormenores significativos para quem procura este acessório. Os relógios da Jaguar destacam-se pelo seu arrojo e pela sua presença imponente no pulso.

Em aço bicolor, o modelo J868/1 destaca-se dos demais pela audácia dos seus tons. Este cronógrafo para mergulho, em dois tons de rosa, com o mostrador escuro é o presente perfeito para homens arrojados e que procuram acessórios que primem pela irreverência.







Os relógios Jaguar são criações únicas e exclusivas, que seguem os mais elevados padrões de qualidade, máquinas precisas que seguem a verdadeira essência da manufatura relojeira e precisão suíça.

O design intemporal, standards de elevada qualidade e a representação máxima de savoir-faire da Jaguar tornam estes relógios Swiss Made em peças icónicas, e tal como o animal selvagem cujo nome ostentam, são inspirados na elegância e no poder.







Desportivos

Os novos modelos Diver – J861, em aço 316L – estão disponíveis em sete versões – três com taquímetro bicolor e quatro com cor sólida –, com caixa de mostrador de 43,5 mm de diâmetro e vidro em cristal de safira.





Exclusividade e distinção

Para quem procura um statement, os cronógrafos XL J873 são a escolha ideal. Estes relógios bicolor, com bracelete em aço e aço dourado, possuem uma caixa de mostrador de 46,5 mm de diâmetro, detalhes em dourado e mostradores em azul, preto ou verde.



O modelo com mostrador azul apela a um estilo executivo, mas clássico, podendo ser combinado com fato ou jeans para um fim de semana casual.



A imponência do mostrador preto não vai deixar ninguém indiferente, com uma aposta em grandes contrastes, este modelo é um símbolo de poder.

Para quem gosta de arriscar, o mostrador verde é a escolha certa, este relógio mais arrojado é um complemento de estilo.





Estes modelos para mergulho são o presente ideal para os amantes de relógios aventureiros.

Cada homem tem uma vida de aventura para descobrir. O relógio certo não os deixará perder um segundo.