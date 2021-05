Beleza: os segredos para uma pele mais bonita e uma rotina sustentável

Entre 20 e 22 de maio celebra-se o Dia Mundial da Abelha e o Dia Internacional para a Diversidade Biológica. Durante estes três dias pode participar ativamente no programa de conservação Guerlain For Bees. Comecemos pelo mais imediato: por cada partilha da imagem de Instagram da Guerlain relativa ao Dia da Abelha (20 de maio), com os hashtags #GuerlainForBees e #WorldBeeDay, a Guerlain vai doar 20 euros. Mas há mais: a casa francesa vai doar também 20% das vendas mundiais.

Abelha, a guardiã da biodiversidade

Sem as abelhas nada cresce, nada floresce. Grande parte das plantas cultivadas e das plantas floríferas dependem de polinizadores, que são na maioria abelhas. Este acordo entre abelhas e flores dura há milhões de anos e garante um equilíbrio na natureza. Mas, a mortalidade anual das abelhas melíferas está a aumentar. E este desaparecimento das abelhas significa que a biodiversidade está em risco. É preciso atuar com urgência!



Rotina de cuidados: todos os benefícios do mel para rejuvenescer

Porque não juntar-se a este movimento superimportante e ainda levar para casa os melhores aliados da rotina de beleza, os produtos imprescindíveis para conseguir uma pele perfeita? Sempre de mãos dadas com a sustentabilidade, a Guerlain tem as abelhas como símbolo, presentes nos icónicos e mais raros frascos das criações da maison e cujo mel e respetivas propriedades são componente essencial das linhas de cuidado de pele – já ouviu, falar da epónima linha Abeille Royale?

Sugerimos dois produtos essenciais para incluir na rotina (e, assim, participar ativamente nesta iniciativa!) e ainda brindar a pele com o poder rejuvenescedor extraordinário destas estrelas da beleza:

Double R – Renew & Repair Serum Sérum exclusivo com uma fórmula dupla que é, em simultâneo, um peeling gentil à pele e um sérum que reestrutura a pele e cria contornos mais definidos. • Pele suave e firme

•Textura uniforme e radiante

•Peeling suave para uma "pele nova" sem irritação

•Sensação de lifting, com poros e rugas menos visíveis Eye R Repair Serum Sérum reparador intensivo para o contorno dos olhos que minimiza a aparência de rugas, inchaço e olheiras para um efeito luminoso e de lifting no olhar. • Contorno de olhos suave e luminoso

•Pele mais firme

•Olhar rejuvenescido e "aberto"

•Aparência mais jovem

Novos aromas para este verão

A inspiração da Guerlain na alquimia da natureza não se fica pelos cuidados de pele. Nem os perfumes da casa francesa escaparam à inspiração. Nesta história de Beauty & The Bee também os aromas dos eau de toilette Aqua Allegoria são protagonistas (e os perfumes perfeitos para este verão!). Os aromas foram extraídos dos mais belos jardins do mundo e espalham frescura.

Esta coleção da Guerlain oferece uma combinação improvável de notas, que revela ainda a beleza de um ingrediente sublime: a bergamota. Há dois novos aromas fascinantes para esta estação: Nettare di Sole, um néctar de pura alegria, e Flora Salvaggia, uma maravilhosa sensação de liberdade.



Aqua Allegoria Nettare di Sole

Aqua Allegoria Flora Salvaggia

Não faltam opções para se juntar à Guerlain nesta iniciativa e participar ativamente para moldar um mundo mais bonito e sustentável.

Bee Day: a iniciativa Guerlain para proteger as guardiãs do futuro

Esta angariação de fundos vai decorrer a nível internacional. O objetivo da maison francesa é obter até um milhão de euros, que vão ser diretamente encaminhados para apoiar o programa de conservação Guerlain For Bees.



Qualidade + know-how + sustentabilidade

As abelhas têm vindo, de forma natural, a tornar-se mais do que um símbolo para a Guerlain, ao guiar o compromisso para com a sustentabilidade da marca. Durante mais de 14 anos, a maison francesa colocou a preservação da natureza no epicentro do trabalho desenvolvido, um compromisso que é impulsionado pelo dever de agir e de transmitir o legado da Guerlain às gerações futuras. É desta forma que a casa francesa procura garantir a qualidade de todas as criações e a longevidade dos conhecimentos especializados, dando simultaneamente algo em troca à natureza por tudo aquilo que proporciona.

Com várias parcerias dedicadas às abelhas estabelecidas ao longo dos anos e que perduram até hoje – incluindo o programa Women for Bees, em parceria com a UNESCO, e cuja madrinha é nada mais nada menos do que Angelina Jolie –, a Guerlain continua um caminho único traçado para proteger as abelhas e preservar o equilíbrio da biodiversidade.

#WorldBeeDay: manter o equilíbrio é a prioridade

Não podíamos acabar esta história sem mencionar Honeyland. Já viu? É um documentário fascinante sobre a história de Hatidze Muratova e a importância crucial que as abelhas têm no nosso ecossistema. "Half for me and half for you" é o mantra da mais antiga apicultora na Europa, que vive numa vila abandonada nas montanhas da Macedónia e cuja única fonte de rendimento é o mel que recolhe. Metade apenas, porque a outra parte deixa para as abelhas.

"Partilhar com as abelhas e com a natureza é a chave para a sua sobrevivência", explicou um dos realizadores desta longa-metragem épica, Ljubomir Stefanov, que dirigiu o documentário com Tamara Kotevska. Foi o filme mais premiado do Festival de Cinema de Sundance em 2019. O retrato é o de um delicado equilíbrio entre a natureza e a humanidade. A moral segue as mesmas linhas da história da Guerlain: oferece tanto quanto recebes da natureza.