Os três erros mais comuns de quem procura emprego

Tradicionalmente, os empregadores optam por táticas interrogativas quando estão à procura de um novo funcionário, e os candidatos limitam-se a responder e a ouvir. Mas as coisas mudaram. Hoje, e com a pandemia, quem procura trabalho também avalia as empresas com base na flexibilidade, oportunidades de trabalho remoto, cultura empresarial, capacidade de crescer profissionalmente, e benefícios, diz a Forbes espanhola , num artigo dedicado ao tema.Apesar disso, e muitas vezes, o desespero provocado por uma situação de desemprego leva a que se aceitem posições em empresas de ambiente tóxico. A consequência desta situação provoca danos na saúde mental, na felicidade e, em alguns casos, leva os empregados a abandonar completamente uma área profissional. Mas tudo isto pode ser evitado se se conhecerem os erros cometidos durante a procura de emprego e durante o processo de seleção. Segundo a publicação espanhola, estes são três principais:E que sinais são esses? Quando a "linguagem corporal do entrevistador mostra que não está a prestar atenção ou que não está interessado (quando vira os olhos, parece aborrecido, parece desconfortável...)", quando "os entrevistadores evitam responder a perguntas ou dão respostas vagas" ou "quando se queixam dos seus próprios empregados ou falam mal dos que ocupavam o cargo.""Demorar tempo a investigar minuciosamente uma empresa tem muitos benefícios. Não só lhe dá mais confiança e o ajuda a preparar-se para a entrevista, como também lhe dá uma melhor ideia se a empresa é ou não a mais indicada", escreve a Forbes. "Ajuda a descobrir se a empresa está alinhada com os valores do potencial empregado e, por exemplo, onde se encontra em termos de injustiça social."As entrevistas de emprego são uma oportunidade para o candidato e para o empregador se conhecerem melhor e perceberem se são compatíveis. A infeliz realidade é que muitos candidatos ainda vêem a entrevista como uma tentativa desesperada de se venderem e de conquistarem o empregador, quando a conquista deveria ser mútua. Alguns exemplos de perguntas específicas a fazer durante uma entrevista: "O que aconteceu com a pessoa anterior nesta posição? Quanto tempo esteve nesta posição antes de sair? Como é dado o feedback? Como é que a empresa prefere receber feedback?