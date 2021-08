O segredo para viajar em primeira classe de borla

Era o rei das bilheteiras, com milhões no banco, pilhas de ofertas de filmes e legiões de fãs. Depois o seu casamento com Amber Heard implodiu, surgiram as acusações de violência doméstica e, no verão passado, apostou a sua reputação no processo judicial por difamação do século – e perdeu-o. Agora que regressa aos ecrãs, estará o público pronto para seguir em frente? Katie Glass conta tudo.