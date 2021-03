O método de treino 2-3-30 para perder que é um sucesso nas redes sociais

Não é preciso fazer longas caminhadas para queimar gordura e não é preciso correr todos os dias para perder os quilos extra. Se tiver uma passadeira, pode caminhar durante meia hora e trabalhar muito mais do que pensa para alcançar essa missão.O chamado método 12-3-30, que se popularizou primeiro no Youtube e que agora está a fazer sucesso no Tik Tok, parece ser o segredo para perder peso de forma infalível. Estes três números irão alterar completamente a forma como utiliza a sua passadeira, pois além de se focarem na velocidade e no tempo que passamos nela, dão mais importância a uma funcionalidade chamada inclinação.E é precisamente à inclinação que correspondem estes números. 12 é a percentagem de inclinação (se não atingir os 12, fixe-a no máximo que puder), 3 é a velocidade, que neste caso está em milhas, pelo que corresponde a uma velocidade entre os 4-5 nas nossas passadeiras. E 30 é o tempo total de exercício. Defina o temporizador para 30 minutos e deixar que a contagem decrescente comece. Ao fazer este treino 5 dias por semana verá resultados, ou pelo menos é isso que dizem os milhares de pessoas em todo o mundo que têm mostrado o seu progresso nas redes sociais.