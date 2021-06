Não é spam! Dos negócios à atualitade, newsletters para subscrever agora

Se ainda pensa em newsletters como aqueles e-mails de marcas com descontos que lhe entopem a caixa de entrada não sabe o que está a perder. Se há newsletters que nos fazem agradecer a existência da pasta de spam, a verdade é que há outras extremamente úteis. O universo das ditas explodiu nos últimos anos e hoje há de tudo – e para todos. Procura informação relevante bem sintetizada? Há uma newsletter. Gostava de receber uma curadoria de artigos que de outra forma não descobriria nos sites que navega? Também há uma perfeita. Há até algumas com a capacidade de o fazer rir pela manhã (ou na altura do dia em que abrir o seu e-mail). Tudo num formato compacto que pode ser lido em menos de 5 minutos.

The Hustle



É uma newsletter diária sobre o mundo dos negócios, das inovações e da tecnologia, tudo num tom bem-humorado e irreverente. Quer perceber como aconteceu a aquisição da MGM pela Amazon? Explicam-lhe, em poucas linhas, e ainda com direito a um meme. A The Hustle é um dos exemplos clássicos do crescimento deste género de conteúdo, com uma ascensão meteórica – só em 2018 já tinham 1 milhão de subscritores. A escrita divertida e ao mesmo tempo informativa fez com que esta newsletter se tornasse numa das mais lidas do mundo, essencial para quem trabalha com tecnologia.

Blazer

Um e-mail semanal dirigido a homens que se interessam por estilo. Ponto final. "Não há notícias, nem política, nem tretas", avisam logo aquando da subscrição. Todas as semanas (à quarta-feira) recebe um e-mail com artigos dos mais diversos meios, fotografias e elementos que servem de inspiração (ou guia) para o que vestir e o que comprar. Não podia ser mais simples.

The Morning

Se quer estar a par com o que acontece nos Estados Unidos da América poucas newsletters condensam tão bem os acontecimentos relevantes como a The Morning, do The New York Times. Apesar de ser enviada de manhã, por cá chega pouco depois das 11 horas, pelo que pode ser uma boa alternativa para se atualizar à hora de almoço com as principais notícias que marcam a atualidade norte-americana.

Arts & Letters Daily

Filosofia, estética, literatura, linguagem, pensamento, crítica... Se isto são tópicos sobre os quais gosta de ler, a newsletter Arts & Letters Daily é ideal. Todas sextas-feiras recebe um e-mail com cinco sugestões de artigos. Ou melhor, "os" artigos. Aqueles que vai querer ler, com tempo, durante o fim-de-semana. A curadoria é eclética pelo que não se espante se na mesma lista encontrar um ensaio sobre o conceito de autenticidade, mas também um texto que questiona: quem define, afinal, a ciência?

ELLE Brasil

"O que você precisa saber sobre moda nessa semana". É assim que se descreve a newsletter da conceituada revista de Moda Elle, obrigatória para quem quer estar a par das notícias mais relevantes da indústria, mas também ler sobre os temas mais profundos explorados pela publicação brasileira, que também se foca em beleza, cultura e lifestyle. Chega uma vez por semana e tem uma leitura fácil e intuitiva, por tópicos, de forma a poder filtrar ainda mais os seus interesses.

Fumaça

Muitas vezes os órgãos de comunicação social utilizam as newsletters apenas para difundir o seu próprio conteúdo já publicado. Não é o caso do Fumaça. A newsletter do órgão de jornalismo independente é semanal e tem a forma de uma crónica de um dos elementos da equipa, terminando com sugestões da semana, seja para ler ou para ouvir. Uma vez por mês, a newsletter é especial, já que é tomada de assalto por uma personalidade. Já o foi por Mia Couto, com um artigo sobre ser "um especialista em ignorâncias", e por Maria Teresa Horta, com um poema sobre a liberdade.