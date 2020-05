Margot Robbie, Cameron Diaz e várias atrizes juntas em luta virtual

A pandemia tem destas coisas. Ao longo das últimas semanas foram surgindo diversos desafios nas redes sociais entre as celebridades, alguns com fins solidários, outros para chamar a atenção para o trabalho de médicos, enfermeiros e outros profissionais na linha da frente e outros ainda por mera distração nesta altura de confinamento. É o caso deste novo desafio, o #BossBitchFightChallenge.

A original iniciativa foi lançada pela dupla e atriz Zoë Bell e conta com vários nomes conhecidos de Hollywood e também com duplas profissionais numa luta virtal que dura cerca de cinco minutos. O vídeo, publicado no último sábado, 2 de maio, começa com Bell a dizer: "Estou tão entediada. Só quero brincar com as minhas amigas. Espera um minuto. Eu posso brincar com as minhas amigas!" e dá um pontapé contra a câmara. Assim começa um intenso combate à distância.

O vídeo mostra os dotes de atrizes como Cameron Diaz, Lucy Lawless, Tara Macken, Drew Barrymore, Florence Pugh, Margot Robbie e muitas mais. Uma sequência com direito a socos, pontapés, cabeçadas, e até golpes e objetos que fazem referência a filmes icónicos.

Zöe Bell publicou o vídeo no seu canal do Youtube. E em três dias já foi visto por mais de um milhão de pessoas. A atriz também o partilhou no seu Instagram, onde agradeceu ao produtor e ao ator Jacob Horn pela montagem criada. E a todas as atrizes e duplos que participaram. "Aqui está......! Dando um pontapé no tédio com alguns dos melhores! Senhoras, vocês são todas as minhas heroínas.", escreveu Zöe no post.