6 dicas para acordar sem café

Por norma, o início de um dia de trabalho é sempre complicado. Talvez tenha dormido pouco e a primeira tarefa seja uma reunião no escritório. Ou talvez esteja habituado a realmente acordar apenas com cafeína. No entanto, beber café não tem de ser a única solução para afastar aquela moleza matinal, além de que a sua ingestão pode prejudicar doentes cardíacos ou indivíduos ansiosos.

Uma das coisas que pode praticar para ativar o organismo é cinco minutos de ioga pela manhã. Isto melhora a circulação e a rigidez do corpo e cria endorfinas que nos fazem sentir bem. "Qualquer movimento em que levante os braços sobre a cabeça, alonge as pernas ou acelere o ritmo cardíaco ajudará a aumentar a energia", explicou Stephanie Mansou, personal trainer, ao site da CNN. Outra dica é caminhar ao ar livre, pois o movimento fora de quatro paredes tem ainda mais benefícios. Um passeio matinal é uma atividade calma que lhe irá aumentar a temperatura do corpo e, consequentemente, a energia.

Após o exercício, deve investir num pequeno-almoço rico em proteínas, gorduras saudáveis e hidratos de carbono com bastante fibra. Uma refeição com estes componentes irá libertar o açúcar no sangue mais lentamente, contribuindo para períodos de energia mais longos. As opções são diversas: torrada de trigo integral com abacate e ovo, iogurte com baixo teor de gordura acompanhado de granola, nozes e frutos vermelhos ou ainda um prato de ovos com espinafres e fatias de abacate.

Pode ainda experimentar ouvir música animada ou começar o dia com um copo de água. Música com um ritmo rápido – a cerca de 170 batimentos cardíacos por minuto – diminui a dor e a fadiga e melhora a resistência e o desempenho do indivíduo, revelou um estudo de 2020, citado ainda pelo site da CNN.

Relativamente à hidratação, sabe-se que o organismo carece de H2O logo pela manhã, algo essencial para "muitas das funções do cérebro e do corpo", afirmou Nancy Farrell Allen, nutricionista, à mesma publicação. Para um efeito antioxidante, experimente beber a água com algumas gotas de limão.

A aromaterapia – dica número seis – é outro substituto do café. A utilização de extratos de plantas aromáticas e óleos essenciais para inalação terapêutica, em massagens ou no banho é capaz de funcionar para alguns indivíduos. Quem sabe, talvez tenha a sorte de encontrar um produto com aroma a café, como uma vela ou gel de banho.