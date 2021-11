Vinhos para ir provando e saboreando

Gloria Reynolds Tinto 2011

Os produtores Julian e Carlos já atingiram o estatuto de reserva moral: da Reynolds Wine Growers só saem vinhos de qualidade. Não é por acaso que a Robert Parker lhe atribuiu 94 pontos em 100. Um monocasta Alicante Bouschet de uma vinha num cabeço da Herdade da Figueira de Cima, a uma altitude de 400 metros com influência da Serra de São Mamede. A casa diz que melhora se aberto e decantado uma hora antes de servir. Preço indicado: €52,90

Barão Rodrigues Baga 2020

Um monocasta Baga da Herdade do Menir criado no Alentejo que o enólogo residente, Fábio Fernandes refere como um vinho fora da caixa que vai dar que falar. O enólogo consultor, Diogo Lopes, garante que é surpreendente e consegue manter frescura e elegância. Preço indicado: €16

Inevitável Tinto 2019

Da casa Santa Vitória, o tinto composto por Trincadeira e Alicante Bouschet feito com desengace total seguido de maceração a frio durante quatro dias. Fermentado em cuba/lagar com sistema de pisa com robot. Estagiou 14 meses em barricas de carvalho francês. Os responsáveis recomendam-no para acompanhar carnes, queijos, enchidos, caça e bacalhau, para consumir já ou guardar até 10 anos. Preço indicado: €32

2PR Grande Reserva Tinto

Um vinho de vinha velha única, de baixa produção, e unicamente com várias castas autóctones do Douro, com predominância da Touriga Nacional (50%), Touriga Franca (45%) e Sousão (5%). Uvas selecionadas, desengaçadas e parcialmente esmagadas, com estágio em barricas novas de carvalho francês ao longo de 18 meses. Preço indicado: €37

Boeira Tasting Pack

A Quinta da Boeira propõe um passatempo que ajuda os consumidores a tornarem-se experts em vinho do Porto. O mais recente lançamento composto por um livro e sete miniaturas de 100 ml de Porto: Diamond, Reserva Tawny, Ruby, 10, 20, 30 e 40 anos. O livro conta a história da quinta e inclui folhas de prova e as devidas instruções. Preço indicado: €100

Taylors Historic Collection

A garrafa desta edição limitada é inspirada na garrafa "maço-cilindro" daquele período, a antecessora imediata da garrafa de vinho cilíndrica de hoje. Este lote foi selecionado para esta edição limitada a partir de vinhos do Porto escolhidos entre as extensas reservas de vinhos que envelhecem em madeira nas Caves da Taylor's. Preço indicado: €34,50