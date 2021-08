Um brunch à moda do Porto, com um toque intercontinental

Situado na emblemática Praça das Cardosas, o espaço ao ar livre do Hotel InterContinental Porto, o novo Pátio das Cardosas Terrace & Lounge é uma novidade do restaurante Astória. A desculpa perfeita para apanhar sol, beber bons cocktails e provar deliciosos petiscos, o Pátio das Cardosas inaugurou com uma proposta irrecusável de brunch, que se divide em três opções e está disponível ao fim de semana, apenas, das 10h30 às 16h.

O brunch das Cardosas inclui sumo natural de laranja, iogurte com fruta e granola ou panqueca à escolha, ovos à escolha e café ou chá (€15). Enquanto o brunch normal inclui cinco escolhas da carta (e não inclui bebidas), sendo que há pratos apetitosos como bagels de salmão fumado com queijo creme e cebolinho, ovos benedict, atum grelhado com melancia, mozzarella e sementes de chia, hummus com pão pita, ou até hambúrgueres.

Nos doces, há panquecas com banana, mel, frutos secos, frutos vermelhos e chantilly, mas também sobremesas propriamente ditas como baba de camelo com avelã tostada, crumble de maçã com gelado de baunilha ou rabanada com calda de vinho do Porto. Este menu tem o preço de €24,50 (por pessoa) e há ainda a versão Brunch & Bubbles que inclui tudo isto e até quatro copos de Moët & Chandon, com o preço de €49,50 (por pessoa).

Estes brunchs podem ser desfrutados na esplanada, entre o sol e a sombra, ou nas cadeiras de baloiço que há espalhadas pelo jardim, perfeitas para relaxar e terminar o copo de champanhe.

Onde? Praça da Liberdade 25, Porto Quando? Aos fins de semana, das 10h30 às 16h. Reservas 22 003 5600