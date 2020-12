Tinto, branco ou Porto? 12 vinhos de Natal, para brindar em grande

1. Taylor's Very Old Tawny Port - Kingsman Edition

Este não é definitivamente um vinho normal. De facto, é o seu completo oposto. Trata-se de um néctar muito exclusivo, velho e raro, lançado para celebrar a parceria entre a Taylor’s e a 20th Century Studios, os estúdios de Hollywood. O objetivo será celebrar a estreia do filme The King’s Man (prequela da saga Kingsman), que retrata um grupo de cavalheiros ingleses, uma espécie de serviços secretos antes dos 00, que salvam o mundo dos piores tiranos. A ação decorre por alturas da Grande Guerra e é precisamente desses tempos que o vinho nos chega, elaborado a partir das primeiras videiras plantadas após a maior praga, a filoxera, ter devastado o Douro na década de 1870, e sob a sombra da destruição da Grande Guerra e da Grande Depressão. Tem uma idade média de quase 90 anos e foi selecionado de entre alguns dos maiores tesouros que a Taylor’s guarda nas suas caves, amadurecendo em velhos cascos.

Um vinho que simboliza a resiliência e a capacidade de, com tempo e arte, alcançar o auge do equilíbrio e da harmonia. Uma lição também para estes tempos que agora vivemos.

"A Taylor's encarna muitos dos valores retratados no universo Kingsman", explica Adrian Bridge, director-geral da Taylor’s, "incluindo o respeito pela tradição e pelo ofício e um sentido muito britânico de estilo e talento." E acrescenta: "Este Taylor's edição limitada não apelará apenas aos devotos da [saga] Kingsman. É também um vinho do Porto excecional, de muita idade, que irá fazer as delícias de colecionadores e apreciadores de vinhos raros."

No total foram produzidas 700 garrafas, apresentadas num decanter de cristal exclusivo, com detalhes em ouro e uma luxuosa caixa de apresentação. O filme tem estreia mundial a 12 de Fevereiro 2021, mas este Kingsman Edition já pode ser adquirido nalguma loja perto de si por um PVP recomendado de 2.900 euros. Nós avisámos, não é um vinho normal.

Edição Taylor's Kingsman

2. Um trio de fazer inveja

E para responder à eterna questão: afinal, qual é a melhor região vínica de Portugal – O Douro, o Dão ou o Alentejo? Aqui fica um pack com um digníssimo representante de cada uma: do Douro temos um Casa Ferreirinha Callabriga Tinto, do Alentejo um Herdade do Peso Reserva Tinto e do Dão um Quinta dos Carvalhais Reserva Tinto. O PVP na loja Vinho em Casa é de €60,99. Um pack para tirar todas as teimas, ou não…

Pack de vinhos do Douro, Alentejo e Dão

3. A Herdade da Aldeia de Cima e o Bolo do Rei

Já alguma vez pensou fazer o seu bolo rei em casa? Esse é o desafio que a Herdade Aldeia de Cima lança este Natal, oferecendo um cabaz com um kit onde encontra tudo o que precisa para confecionar a mais natalícia das sobremesas - e se preferir Bolo Rainha basta não adicionar a fruta cristalizada. Trata-se de uma parceria com a Casa Januário, pastelaria e mercearia fina de longa tradição no Porto. Mas há mais, porque no kit pode ainda encontrar um frasco de mel de rosmaninho e outro de pólen de flores, dois produtos locais desta herdade situada na Serra do Mendro, no coração do Alentejo. Quanto ao vinho, pode optar pelo cabaz Premium, com duas garrafas do HAC Reserva Tinto 2018, um vinho de terroir, que exprime bem este Alentejo em socalcos. Ou então o Icon, onde a segunda garrafa é já do topo de gama Alyantiju Tinto 2018, um vinho que alia robustez e elegância de uma forma surpreendente. O cabaz Premium está à venda por €80,45 e o Icon por €124,25 na loja online da herdade ou em lojas gourmet seleccionadas.

Cabaz Premium Goumet (2 garrafas HAC Reserva Tinto 2018, 750 ml + 1 frasco Mel Rosmaninho Selvagem, 700 grs + 1 frasco Pólen de Flores 340 grs + Kit de Bolo Rei Casa Januário

4. Um par ideal

Um tinto e um espumante são, na realidade, tudo o que precisa à mesa para celebrar o Natal (ou o final de ano). E nem de propósito acabam de chegar duas grandes novidades ao mercado pela mão da Idealdrinks, e com assinatura de um dos mais conceituados enólogos em todo o mundo, Pascal Chatonnet. Assim, para o tinto, temos o Dom Bella 2016, um Touriga Nacional do Dão, sedoso e ideal para bacalhau, caça, peru, carnes vermelhas, queijos e sobremesas. Quanto ao espumante trata-se de um Colinas Blanc de Blancs Cuvée Brut Reserve 2015, proveniente da Quinta Colinas de São Lourenço, no coração da Bairrada. Um Chardonnay de cor dourada e brilhante, muito equilibrado que vai acompanhar muito bem pratos de marisco, queijos, ostras e peixes leves.

Tanto o Dom Bella 2016 como o Colinas Blanc de Blancs 2015 estão à venda em garrafeiras e lojas especializadas por €16,90 e €26,95, respetivamente.

Vinhos Dom Bella 2016 e Colinas Blanc de Blancs

5. Guru NM No Millésime

O Guru é um dos grandes vinhos do Douro, nascido da criatividade do casal de enólogos Sandra Tavares e Jorge Serôdio Borges. Um branco nascido em vinhas velhas plantadas a 600 metros e com cerca de 60 anos. Mas este No Millésime é uma experiência surpreendente - e sem data, como o nome indica. Isto porque o lote foi criado a partir de três colheitas diferentes - 2010, 2013 e 2015. "O resultado de várias experiências e muita paciência até obtermos o equilíbrio perfeito", diz-nos o casal. PVP recomendado: €70.

Vinho Guru No Millésime

6. Um espelho do Douro

Um "presente" de Natal do produtor Quanta Terra, que junta lado a lado, pela primeira vez, o Quanta Terra Gold Edition 2012 e o Quanta Terra Manifesto 2016. Um branco e um tinto prova do que melhor se faz na altitude (650 metros) do planalto de Alijó, na transição entre xisto e granito. Um tinto "clássico" e um branco "diferente", com estágio de seis anos em barricas usadas de carvalho francês. Vinhos com a assinatura de dois enólogos amigos, Celso Pereira e Jorge Alves (o mesmo que nos traz os vinhos da Herdade Aldeia de Cima). Disponível na garrafeira online Onwine www.onwine.pt ou nas principais garrafeiras do país. PVP recomendado de €112,98.

Pack de Natal Quanta Terra

7. Um vinho artístico

À primeira vista parece ser caligrafia chinesa pintada num fundo preto, mas na verdade são letras do nosso alfabeto, estilisticamente organizadas de forma a soletrar as palavras "Howard's" e "Folly". Um belo projeto do artista chinês Xu Bing, para um vinho que merece um rótulo diferente. Howard’s Folly Reserva 2008, um alentejano do Norte, com enologia de David Baverstock (do Esporão) que soube envelhecer muitíssimo bem. A caixa em madeira preta salienta este lado de "colecionador". Por €30 na loja online da adega.



Vinho Howard’s Folly Reserva 2008

8. Vinho, azeite e cerâmica, tudo nacional

A Mainova é mesmo nova e celebra apenas o seu primeiro Natal, mas conseguiu juntar num pack os vinhos e azeites produzidos na Herdade da Fonte Santa (esta já tem uns séculos) no alto Alentejo, com a boa cerâmica portuguesa. Nasceram assim dois packs natalícios, um de azeite e o outro com dois vinhos da herdade, ambos brancos: o Mainova Branco 2018 e o Milmat Reserva Branco 2018, ambos com assinatura de António Maçanita e Sandra Sarria. O pack inclui ainda uma elegante tábua de queijos criada em exclusivo pela marca de cerâmica portuguesa MATCERAMICA. À venda na loja online da Mainova por €34. O pack de azeite tem uma travessa dupla e custa €25.

Pack de Natal de vinhos Mainova

9 Vale D. Maria no Douro Superior

A Quinta Vale D. Maria é uma fabulosa propriedade na sub-região do Cima Corgo, a mais "tradicional" das regiões do Douro. Aí se produzem grandes vinhos, mas este ano a marca lançou três novos néctares provenientes do Douro Superior, resultado de um investimento na Quinta do Vale do Sabor, junto à foz do rio com o mesmo nome. Uma dinâmica já seguida por outros produtores, como a Quinta do Crasto e Quinta do Vallado. Este será então o primeiro Natal para desfrutar destes vinhos, sobretudo do excelente Vale D. Maria Vinhas do Sabor Branco 2019, blend harmonioso entre a frescura do Rabigato, o lado mais floral do Viosinho e o corpo do Arinto. A seguir, a aposta deve recair no Vale D. Maria Douro Superior 2018, um tinto aveludado, com evidentes notas de frutos vermelhos. Preço recomendado €15,29 (cada), na loja online da Aveleda e em garrafeiras selecionadas.

Vinho Vale D. Maria Vinhas do Sabor Branco 2019

Vinho Vale D. Maria Douro Superior 2018











10 Quinta do Regueiro

A Quinta do Regueiro é um pequeno e jovem produtor ali para os lados de Melgaço, mas os seus vinhos já receberam muito mais distinções, nacionais e internacionais, do que seria de esperar em apenas 20 anos. E esses prémios incluem os três vinhos presentes num pack especial de Natal. Temos assim um verde, o Alvarinho Reserva 2019, um espumante, o Bruto 2018, e um branco, o Barricas 2019. Para juntar como melhor entender.

Pack de Vinhos especial de Natal Quinta do Regueiro

11 Herdade das Sevas Alfrocheiro + Touriga

A Herdade das Servas, em Estremoz, lançou duas novas referências: um Alfrocheiro e um Touriga Nacional, ambas de 2016. A Alfrocheiro é uma casta que muito promete no Alentejo, e a HdS sabe-o bem, tanto que voltou a lançá-la em monocasta (depois de uma primeira experiência em 2010). Pode comprar qualquer um dos vinhos individualmente, por €16,50, mas também num conjunto com um copo, saca-rolhas e corta-gotas. Neste caso por €40.

Estojo HS TN + HS Alfrocheiro + Copo + Saca-rolhas + Corta-gotas

12 Em 2020, um 20 obviamente.

E assim fechamos como abrimos, com um Porto, já que o natal é a época tradicional para beber o nosso vinho mais famoso. E porque a despedida deste 2020 requer obrigatoriamente algo especial, trazemos um Dona Antónia 20 Anos Tawny - que a Porto Ferreira acaba de lançar, numa garrafa única e bastante elegante se pretender oferecer como presente. Trata-se de um dos primeiros Tawnys de idade da Dona Antónia, cujo legado de resiliência e determinação devem servir de exemplo para todos nós. Disponível em garrafeiras, lojas da especialidade e no site Vinhoemcasa por €49,99.

Vinho Dona Antónia 20 Anos Tawny