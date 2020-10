Jantar ao por do sol e ao sabor madeirense

A Madeira continuar a ter os seus encantos de sempre e um deles fica precisamente numa das zonas mais requintadas do Funchal. Trata-se do centenário Belmond Reid’s Palace, o hotel de luxo que se ergue junto ao Oceano Atlântico, que conta uma vista soberba sobre as luzes mágicas da cidade e, nos dias mais descoberto, sobre as Ilhas Desertas. É neste cenário que se idealizou a novíssima experiência Fauna & Flora, uma das novidades premium do hotel, um convite à descoberta das iguarias madeirenses. Idealizado pelo chef Luís Pestana, o menu chama-se precisamente Fauna & Flora e, para os vegetarianos, pode ser apenas Flora.

Fica numa zona acima da piscina, num terraço que nos recebe cheio de sol, numa mesa antiga, decorada com requinte. À nossa espera um dos cocktails da casa que faz homenagem à raríssima planta que, de quando a quando, nasce no jardim do Belmond Reid’s Palace: o Jade Cocktail. Refrescante, é a melhor forma de começar esta experiência exclusiva.

Para fazer jus à gastronomia da ilha, o chef criou um amuse bouche surpresa, um carabineiro com gel de yuzu, seguido de uma entrada de tártaro do novilho regional com funcho, requeijão e maracujá. No prato principal, brilha o cantaril (ou boca negra, como é conhecido na Madeira) com ovas de espada preta, caldeirada de batata e pimentos e emulsão de tomate arbóreo. Para terminar, o chef surpreende com uma sobremesa de banana, erva-doce, limão e hortelã, que também pode ter como alternativa uma mousse de limão com sorbet de menta, gelatina de limão e crocante de erva doce. Para acompanhar, há vinho tinto e branco orgânicos.

No final, somos convidados a apreciar a noite estelar madeirense da varanda do hotel, desfrutando de um chá e dos apetitosos petits fours, para os mais gulosos. Para reservas: 291 717 171