Segredos gastronómicos do fundo do M.A.R

As primeiras impressões ao entrar no restaurante M.A.R no Parque das Nações, na rua da Ilha dos Amores, são: leveza, sofisticação, simpatia. Estas três palavras mantêm-se em toda a experiência gastronómica que este restaurante, que faz parte do grupo Superfood (e que também conta com o italiano Forneria e o japonês U.M.I) se propõe a oferecer aos mais curiosos pelos sabores marítimos. Aberta desde 2017, esta mariscaria pescaria renova agora a carta, idealizada ao pormenor por Duncan Schuurman, o jovem chef de apenas 24 anos oriundo do Algarve, que aprendeu a cozinhar com a mãe e a avó, ambas cozinheiras, aos 14 anos, antes de se licenciar na área. Depois, passou pelas cozinhas do Vila Vita Parc Resort & Spa, no Algarve, e do Snow HQ Gourmet Chalet Holidays, na região de Rhône-Alpes, em França, seguindo depois para experiências na Dinamarca e na Roménia. Até chegar ao M.A.R, em janeiro deste ano.

Amêijoa à bulhão pato

"Consegui requintar um pouco mais a carta, não fugindo ao tradicional, aperfeiçoando alguns elementos. Algumas coisas podiam ser elevadas com toques mínimos. Consegui introduzir a minha imagem, a lagosta suada com molho de manteiga não se fazia aqui, é uma das especialidades que oferecemos quando os clientes pedem marisco vivo", explica. Sobre se a influência holandesa se espelha na carta, não hesita. "Sou holandês de sangue mas sinto-me mais português do que holandês. Estudei aqui, sempre vivi aqui, e quando estive fora do país senti muitas saudades da gastronomia portuguesa, e do povo português. Os croquetes, por exemplo, são uma variação dos "bitterballen", bolas de carne fritas que normalmente os holandeses comem num bar a beber cervejas com os amigos. É um pequeno toque holandês." Estes croquetes são precisamente um dos elementos do couvert do M.A.R, junto com queijos e presunto, e que antecedem as sugestões "para picar. Aqui, encontramos imperdíveis sugestões como tártaro de atum marinado com influências japonesas de vinagre de arroz, soja e gengibre; ceviche de peixe fresco temperado com malagueta, sumo de lima e limão; prego de atum com aioli de gengibre ou pica-pau de lombo de vaca com pickles caseiros.

Bife M.A.R do lombo com camarão um surf & tuff aromatizado com uma fusão de jus de carne e demi-glace de marisco

A segunda viagem gastronómica desta experiência faz-se entre as secções "Do Mar" e "Do Talho". De ambas, sobressai a já referida lagosta suada com molho de manteiga, bem como o bife M.A.R do lombo com camarão um surf & tuff aromatizado com uma fusão de jus de carne e demi-glace de marisco, um dos grandes protagonistas da nova ementa. Uma aposta igualmente deliciosa e algarvia? A cataplana à fragateira de peixe e bivalves e o supremo de peixe com puré de chouriço. Por fim, não há como contornar, pelo menos, o bolo de laranja acompanhado com massa de figo e crumble de amêndoa, uma especialidade do chef inspirada nos sabores tipicamente algarvios, honrando as suas raízes da região.

Onde? Rua Ilha dos Amores 62 E, Parque das Nações, Lisboa | Quando? De terça a domingo, das 12h às 15h e das 19h às 23h Reservas 96 016 66 41