O italiano onde cada refeição é um acontecimento

O novo italiano da cidade é virado para um dos largos mais bonitos de Lisboa, o Rafael Bordalo Pinheiro, uma luz de fazer inveja em qualquer estação do ano. Elegante sem exageros, despretensioso, mas com surpresas em cada prato, o Visconti tem um toque francês, influência dos proprietários, Guy-David Gharbi e Marc Laufer, que já têm outros restaurantes em Portugal e que são naturalmente fãs dos filmes do realizador Luchino Visconti.





As entradas, como a mozzarela affumicata, são feitas para partilhar

Para os italianos, tal como para os portugueses, a comida é sempre um acontecimento, um tema de conversa, a melhor razão para prolongar a noite. E tudo neste novo restaurante serve esse delicioso propósito, da decoração, que mistura épocas e cores à simpática esplanada aos pratos para partilhar e lamber os dedos. Começamos então pelo princípio, o que num bom italiano tem de significar focaccia, aqui com alecrim, para molhar no maravilhoso azeite Marchesi de Frescobaldi Laudemio, que bem poderia acompanhar todo o nosso almoço, tal é a sua delicadeza. Segue-se uma pequena amostra das entradas, que tanto incluem uns belos Portobello com Parmigiano Reggiano, como um fresquíssimo carpaccio com alcaparras levemente estaladiças e guanciale, um bacon mais leve e não fumado servido por cima de uma focacia mais volumosa e para cortar à fatia. Há ainda Burrata e mozarela em diferentes versões, tábuas de queijos e charcutaria italiana.





As pizzas servidas no Visconti são do estilo napolitano

A ideia é que se encontre aqui uma amostra do que se come em Itália, de norte a sul do país, por isso, para além dos ingredientes escolhidos a dedo, há pratos à medida de todas as expectativas – contemporâneos, mas com respeito pela tradição. Nas pizzas, escolheu-se o estilo napolitano e estão lá todos os clássicos, da Margherita à Primavera ou à Pugliese, sem esquecer as Calzoni (Clássica, Burrata e Truffa) enquanto as massas variam entre a Carbonara sem natas e o Pesto – sempre servidas al dente e sempre equilibradas e leves.

Provámos ainda uns viciantes gnocchi, ainda em fase de experiências, com guanciale e gema de ovo cozinhada a baixa temperatura, seguidos por um dos pratos do mar, um polvo tenro, acompanhado com linguini nero, simplicidade no seu melhor. Mas também existem opções de carne como o Entrecôte Toscano, para além dos inevitáveis risottos, dos cogumelos ao mar. A viagem por Itália continua nos doces, todos eles cor e textura, como o tiramisu, a pana cotta ou a mousse de doce de leite e promete um saboroso regresso: o restaurante começou a servir o tradicional aperitivo italiano, todos os dias entre as 17h e as 19h30. E que mais se pode pedir do que um copo de vinho e uma tábua de petiscos italianos para comer à janela?





O Entrecôte Toscano é um dos pratos de carne

O quê? Visconti Onde? Largo Rafael Bordalo Pinheiro, 18, Lisboa Quando? Todos os dias das 12h00 às 00h. Reservas: 213 461 512