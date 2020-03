Mercantina já entrega as melhores pizzas napolitanas em casa

O momento que atravessamos é excepcional e por isso mesmo os restaurantes continuam a adaptar-se. A pensar em quem está em isolamento por causa do coronavírus, o Mercantina já está disponível para serviços de take-away e entrega em casa nos restaurantes do Chiado e de Alvalade.

A carta é especial, mas com os mesmo sabores de sempre, que incluem as melhores pizzas napolitanas da cidade, mas não só. Para entrada, existem duas opções, as famosas focaccias (com alecrim e com presunto de Parma) e o creme de legumes à Mercantina. Nas massas, pode escolher-se entre os tradicionais sabores da lasagna de carne à bolonhesa, spaghetti à bolonhesa com ragù ou na versão carbonara com bacon crocante, parmesão e salsa. Existem ainda outras opções saborosas como o linguine com camarão, os deliciosos ravioli (de ricotta, espinafres e nozes, molho de tomate e manjericão, ou de vitela com cogumelos frescos e molho trufado) ou o cotolettine alla milanese, com spaghetti em azeite, alho e malagueta.

Lasagna de carne à bolonhesa com bechamel de estragão Foto: Mercantina









Pela primeira vez, pode desfrutar em casa das emblemáticas pizzas Mercantina, certificadas com a ‘estrela Michelin das pizzas’. E há diversas opções para saborear, da clássica Mercantina (tomate, mozzarella, fiambre, salame picante, cogumelos frescos e parmesão), Margherita D.O.P (Tomate, mozzarella di Bufala D.O.P della Campania, parmesão, manjericão e azeite extra virgem) ou Prosciutto Cotto e Funghi (Tomate, mozzarella, fiambre e cogumelos frescos), entre outras. Neste momento, há uma promoção especial: se pedir uma pizza esta última pizza, o restaurante oferece-lhe outra igual.

Pizza Margherita Foto: Mercantina







Para sobremesa, há três opções: o tiramisù clássico, o crumble de maçã e canela ou a panna cotta de laranja com frutos vermelhos.

Tiramisu Foto: Mercantina







A pensar nas famílias com crianças, o restaurante criou também dois packs família, a partir de €36

Os serviços de takaway e entrega ao domicílio estão disponíveis todos os dias, nos restaurantes de Alvalade e do Chiado, ao almoço e ao jantar. O horário da cozinha é entre as 12h e as 21h30. Contudo, se optar pela cozinha de pizzas, o horário é das 12h às 15h e das 19h às 21h30h.



A entrega vai estar disponível através da plataforma UberEats.

Para saber mais informações e promoções em vigor consulte o site: http://mercantina.pt/



Ou através dos seguintes contactos:



- Mercantina de Alavalade: 217 960 313 / 910 713 607 ou geral@mercantina.pt



- Mercantina Chiado: 213 470 512 / 917 243 933 ou geral@mercantina.pt