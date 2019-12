Last Minute: 10 ideias para uma passagem de ano na cidade

Sala de Corte

O chef Luís Gaspar propõe a entrada na nova década com um menu onde a estrela é a carne, mas com uma abordagem sofisticada à medida da ocasião. As criações incluem torchon de foie gras, Rubia Gallega maturada com ragoût de cogumelos, castanha e abóbora e arroz de forno com enchidos de fumeiro e sobremesas como esfera de lima yuzu. A partir de € 120. Reservas: 21 346 00 30.

Sala de Corte, Lisboa Foto: D.R.

Soão

A pensar em quem gostaria de passar o ano na Ásia, o Soão traz a Alvalade as melhores delícias orientais, da robata de vieira aos diferentes dim sums, caril de lavagante, sem esquecer o sushi e sashimi e acabando com sobremesas variadas das samosas de chocolate e coco ao cheesecake japonês. A partir de €90. Para mais informações consulte https://www.soao.pt/

Soão, Lisboa Foto: D.R.





Tivoli Avenida da Liberdade

As celebrações do Réveillon terão mais glamour no Salão Tivoli, que propõe uma experiência inesquecível como o rosbife de novilho com molho virgem, tranche de robalo, legumes glaceados e molhos de crustáceos, ou os raviólis de queijo chévre, cebola caramelizada e molho parmesão, entre muitos outros. O menu inclui um aperitivo e algumas bebidas. A partir de € 195sem alojamento. Reservas: 21 319 89 00





Epur

Ao cuidado do chef Vincent Farges e da sua equipa, o restaurante Epur, reconhecido este ano com uma estrela Michelin pela sua criatividade, qualidade e elegância, recomenda um epurismo em 6 momentos com harmonização vínica e o melhor fogo-de-artifício da cidade de Lisboa. A partir de € 325. Resrvas: reserve@epur.pt.

Epur, Lisboa Foto: D.R.





100 Maneiras

O premiado restaurante do chef bósnio Ljubomir Stanisic, que abriu portas em fevereiro de 2019, pretende receber 2020 a celebrar o seu percurso. Intitulado A História, o menu divide-se em 12 momentos, dos quais se destacam o Charuto de Sarajevo(espuma de batata, pão de chá fumado e "tabaco" duvan cvarci), A Última Ceia (cabeça de vaca, rábano, tutano e pão somun), entre muitos outros. A partir de € 290 com harmonização de vinhos. Reservas: 91 091 81 81

Red carpet, um dos pratos para provar no 100 Maneiras, no Bairro Alto Foto: D.R.

Sála

O Sála, do chef João Sá, oferece um menu requintado que promete uma entrada em grande na nova década, privilegiando os melhores ingredientes que as estações têm para oferecer. Entre a terrina de foie gras e o lavagante escalfado ou o tártaro de novilho, sem esquecer os melhores champanhes e cocktails. A partir de € 170. Reservas: www.restaurantesala.pt

Alma

Um mês depois de ter renovado a sua segunda estrela Michelin, o restaurante do chef Henrique Sá Pessoa oferece um menu requintado de seis momentos com os melhores ingredientes: polvo, trufas pretas, carabineiro ou sapateira. Assim, a partir das 19h00 no dia 31 de dezembro, o trabalho do chef volta a surpreender neste menu especial. A partir de € 360€ (com bebidas incluídas). Reservas: 21 347 06 50.

Alma, Lisboa Foto: D.R.



Infame

Passe o serão no restaurante e siga viagem pelo Tejo, com vista para o fogo de artifício. O menu inclui delícias como consommé de lagostins, bife tártaro com óleo de trufa ou bife de acém black angus com óleo de trufa. A finalizar a clássica torta de azeitão – para que receba 2020 em grande. Inclui a transfer e barco no Tejo a partir de € 150. Reservas: 21 880 40 08

Visconti

O novo restaurante italiano em Lisboa fará um elogio à dolce vita para a despedida de 2019, com um receituário clássico italiano e toques modernos, como é o caso do involtini de cherne, ballotine de bochecha de porco e o bolo de chocolate quente com creme de Amaretto. Há ainda uma selecção de vinhos italianos para descobrir, a partir de €100 por pessoa. Reservas 21 346 15 12

Palácio Chiado

Embarcar numa viagem sensorial ao cuidado do chef Manuel Bóia é a proposta da cozinha do Palácio Chiado, que fica neste edifício histórico em Lisboa e promete uma ementa especial que inclui iguarias como lagosta ou lombo de novilho. A partir de €190 ou €40 apenas para a festa. Reservas: www.palaciochiado.pt