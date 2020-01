Em Lisboa, sê italiano

O nome Caffè di Marzano soa tão bem, assim dito na bonita língua italiana, como sabe a comida apresentada neste novo restaurante. O novo italiano da cidade, que é o "irmão" mais novo da pizzaria Valdo Gatti, é aquele sítio que procuramos com os olhos quando pensamos que queremos fugir à azáfama da cidade e provar iguarias deliciosas, quentes e saborosas num sítio aconchegante. E depois ver tudo a acontecer pelas vidraças, altas e largas, deste novíssimo café e restaurante, detendo-nos com calma no copo de vinho tinto ou no vermute que o simpático staff se oferece para colocar sobre a nossa mesa.

No Caffè di Marzano honra-se a gastronomia italiana, envolvendo-a com o espírito nova-iorquino do bairro de Little Italy, e leva-se essa essência até Lisboa. Aqui se conta o segundo capítulo da história do senhor Osvaldo, o patriarca italiano que deu inspiração à família Gatti para abrir a Valdo Gatti. À chegada, é impossível não reparar na pomposa bicicleta que está estacionada à entrada: é o veículo que um dos membros da equipa usa, todos os dias, para ir buscar as massas já fermentadas para as pizzetas e focaccias, precisamente à Valdo Gatti.

No Caffè di Marzano existem três menus para diferentes momentos do dia. Entre as 8h e o meio dia, não se prescinde de iguarias como as clássicas panquecas com xarope de ácer (€5), os ovos cozinhados de diferentes formas (escalfados, mexidos, em fritatta e no forno – 4€ a 7€), as famosas french toasts (€3,5), as papas de quinoa (5€) os bowls e ainda os paninis (€4) e as bruschettas (€4,5).

Entre o meio-dia e a as 16h, estas propostas dão lugar a outras mais convidativas para quem deseja almoçar. Assim, há boas sugestões nas massas: seja a orechiette e bacalà, com bacalhau, alcaparras, funcho, aneto e limão ou a penne sem glúten al Cavolfiore, com couve-flor, curcuma, passas, amêndoas e chili (€6,5, cada).

Mas também pode optar por escolher uma das pizzetas (€6,5) como a bufalotta, com mozzarella, presunto curado, tomate-cherry e manjericão, ou a piccante de nduja picante – todas elas variações ou réplicas da Valdo Gatti. A partir das 16h e até à meia-noite mantêm-se as massas e as pizzetas, e chegam as fabulosas tábuas com selecções de queijos, charcutaria, vegetais e um doce, além de uma seleção de pães (€9 a €10,5).

Há ainda um bar de bebidas quentes e frias, ideais para acompanhar todos estes pratos. As manhãs convidam a beber um café sem pressa: o 100% arábica pode ser desfrutado em clássicos como cappuccinos, lattes

e macchiatos e há ainda café de filtro. As infusões da Companhia Portugueza do Chá complementam a oferta no que toca aos quentes. Para o almoço, pode sempre escolher um vinho português ou italiano: na carta, surpreenda-se com a minuciosa "curadoria", que inclui vinhos sustentáveis.

Ao jantar, é hora de provar a vasta oferta de vermutes italianos e outros destilados, que podem ser servidos puros ou em cocktails, como é o caso dos clássicos Aperol Spritz (€6), Negroni (€6) ou Manhattan (€6). É caso para dizer: bem-vindos a Itália, em solo português.

A decoração do espaço evoca um ambiente de luxo, acolhedor, que mostra atenção aos detalhes.

Onde? Largo Rafael Bordalo Pinheiro 32, Lisboa Quando? De segunda-feira a domingo, das 9h à meia-noite. Reservas 212697656