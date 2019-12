Mergulhar no mar sem sair de Lisboa

Não tem vista para o mar, mas é como se ouvíssemos o barulho das ondas e sentíssemos o sal que se agarra à pele. O Blue fica no recém renovado Hotel Vintage, entre o Príncipe Real e a Av. da Liberdade, em Lisboa, e é o destino ideal para provar um outono que mistura os sabores nacionais com algumas influências internacionais.





O polvo com puré de batata doce é uma das entradas do menu que se serve o dia todo Foto: Marina Abadjieff

Começamos pelo polvo com batata-doce que é tão delicado quanto guloso, uma entrada perfeita para dividir ou para guardar só para si e que faz parte do menu que aqui é servido durante todo o dia. Nesta carta, pensada pelo chef João Silva, existem muitas e boas opções para partilhar, como o ovo escalfado e alheira de caça com cogumelos biológicos, o spring rol de rabo de boi com chutney de maça ou os camarões salteados com alho e gengibre. Antes disso (ou por que não pedir tudo ao mesmo tempo), há sugestões para picar, como as bolinhas de alheira, as chips de batata doce com diferentes molhos ou o húmus de grão e azeitonas do Alentejo. Ainda neste menu que se serve todo o dia, há saladas de quinoa ou peito de frango e uma tosta de presunto e queijo de Castelo Branco DOP com figos que é ideal para comer ao balcão.





Corvina com limão confit e tomate seco, acompanhada de um delicioso risotto verde, temperado com ervas aromáticas Foto: Marina Abadjieff

Ao jantar, as opções concentram-se sobretudo no peixe e na carne, reunindo os clássicos que todos queremos provar nesta altura do ano, mas sempre com capacidade para nos surpreender. É o caso da corvina com limão confit, tomate



Pintada com puré de castanha e crumble de couve-flor Foto: Marina Abadjieff

seco e um risotto de ervas aromáticas absolutamente delicioso e do peito de pintada e puré de castanha com crumble de couve flor e avelã, ao mesmo tempo leve e cheio de sabor. Mas também vale a pena aventurar-se no naco de novilho com batata crocante e azeite de trufa ou nos gnocchis de batata doce com abóbora Hokkaido, espinafres e parmesão. Sem espaço para a sobremesa? É mesmo preciso provar o crumble de pêra e ameixas de Elvas com gelado de castanha.

Crumble de pêra e ameixas de Elvas com gelado de castanha Foto: Marina Abadjieff